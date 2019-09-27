بالزغاريد.. سيدات مصر يدعمن الرئيس السيسي في البدرشين (فيديو)

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عرضت فضائية "ten"، اليوم الجمعة، مقطع فيديو، لمسيرة من "البدرشين"، لـ سيدات مصر، خرجت لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي، هاتفين: "تحيا مصر تحيا مصر".



وأطلقت سيدات مصر الزغاريد، خلال مسيرة دعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي والدولة المصرية، للرد على الدعوات التخريبية التي تبناها أعداء الوطن وجماعة الإخوان في الفترة الأخيرة.



وخرجت مسيرات حاشدة من محافظات مصر، اليوم الجمعة، لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدولة المصرية.



ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الجمعة، من الولايات المتحدة الأمريكية، في زيارة استمرت لمدة أسبوع.



واستقبل المواطنين الرئيس السيسي، فور وصوله من الولايات المتحدة الأمريكية، ومن جانبه داعب الرئيس السيسي، الحضور، قائلاً: "صباح الخير، إيه اللي مصحيكم بدري كده النهاردة الجمعة، الموضوع مش مستاهل خالص"، مؤكدًا أن الشعب المصري أصبح واعيا جدا، ولن يقبلوا تزييف الواقع.



والرئيس السيسي، أكد أن ما حدث قبل ذلك لن يتكرر مرة أخرى، معقبا: "عشان ربنا، وعشان المصريين متقلقوش من حاجة".



وتابع "السيسي"، إن مصر في نظر زعماء العالم "زي الفل"، وكافة الأمور تسير بشكل جيد، مضيفا: "مينفعش نسمع كلامهم ونصدقه ونتعامل معاه.. الموضوع مش كده خالص".



وشدد الرئيس السيسي على أنهم يحاولون رسم صورة من الكذب والافتراء والتشويه وتقديم صورة ليست حقيقية، مشددا أنه لا يمكن خداع المصريين، مضيفا: "إحنا جامدين أوي، والبلد جامدة أوي بيكم يا مصريين".



الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه رسالة إلى المصريين، قائلا: "يا مصريين خلوا بالكم مش هيسبوكم.. مش هيسبوكم تنجحوا، ومش هيسبوكم تتهنوا على أي حاجة، هى حرب بينا وبينهم، مجموعة أد كده والشعب كله، بتصدقوهم إزاي".





