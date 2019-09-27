فشلها المستمر أصابها بـ"الصرع".. الجزيرة تواصل سقطاتها لخدمة الإرهابيين

أصيبت قناة الجزيرة أحد الأبواق الإعلامية الداعمة لتنظيم الإخوان الإرهابي، بحالة من الصرع بسبب فشلها المستمر في إحداث الفتنة داخل مصر، ولا تزال القناة في محاولاتها لبث الفرقة بين الشعب المصري ومؤسسات الدولة عن طريق نشر مواد مفبركة ليس لها أي وجود على أرض الواقع.





إدعاء الجزيرة بشأن التظاهرات

وبالتزامن مع الدعوات الزائفة التي أطلقها أعداء الوطن في محاولة منهم للتخريب وتشويه صورة مصر أمام العالم، وقعت القناة القطرية كعادتها في أخطاء كبيرة بعدما قامت بنشر مقاطع مصورة للشعب المصري خلال مسيرات تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أنها تظاهرات ضد الدولة برغم أن الفيديوهات التي قاموا بنشرها تحمل عنوان "مسيرات تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي".





ولم تكتفي القناة الكاذبة بذلك، بل تدعي وجود تظاهرات في عدد من محافظات الجمهورية، وتقوم بنشر مقاطع مصورة من أحداث سابقة، كما تعيد نشر اللقطات نفسها تحت عنوان أكثر من محافظة.





فبركة فيديو لـ "محمد رمضان"

منذ أيام قليلة نشرت القناة القطرية فيديو مفبرك للفنان محمد رمضان، تدعي تواجده في إحدى التظاهرات، وبالتدقيق تبين أن الفيديو المزعوم للقناة الكاذبة كان خلال مشاركة الفنان في واجب عزاء، وكان يتواجد حوله الكثير من الجماهير، واستغلته القناة على غير الحقيقة لإثارة الفتنة في الشارع المصري.





ونفى الفنان محمد رمضان الواقعة، وأكد كذب وتزوير القناة الإرهابية، وحث الجمهور المصري بأن يكون واعيًا ولا ينخدع بتلك الأخبار الكاذبة.

فبركة تظاهرات الجمعة

وقبلها قامت القناة القطرية ببث فيديوهات، تزعم خروج الشعب المصري للتظاهر في الميادين، مستغلة توافد الجماهير المصرية عقب مباراة السوبر المصري بين فريقي الأهلي والزمالك، وهو ما تم تكذيبه بعدما عرضت قناة "إكسترا نيوز" فيديو، يوضح حالة المرور التي كانت تسير بشكل طبيعي بميدان التحرير.





اعتراف الجزيرة

واعترفت قناة الجزيرة بعد ذلك بوقوعها في الخطأ ونشرها صور ومقاطع فيديو قديمة ولا تمنتمي لأي تظاهرات من الأساس، ولكنها كانت ضمن احتفالات الشعب المصري بفوز المنتخب بأول لقاءات بطولة كأس الأمم الإفريقية يونيو الماضي.





وأشارت مذيعة الجزيرة إلى أن الصورة الثانية تظهر احتفال الجماهير المصرية بتأهل المنتخب الوطني لمونديال "روسيا"، وأيضا الفيديو الذي قيل إنه لمظاهرات ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي في المحلة ولكن فيما بعد تبين أن الصوت تم تركيبه على الصورة وليست حقيقية.





الانتخابات الرئاسية

ونشرت قناة الجزيرة في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، والتي فاز بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تقريرًا يدعي عزوف المصريين عن المشاركة في الانتخابات وأن نسبة المشاركة تقدر بـ2.6%، كمحاولة لتشويه صورة مصر، وهو عكس الحقيقة تماما.





تسريبات التجنيد الإجباري

كما نشرت قناة الجزيرة القطرية من قبل، فيلم يتحدث عن التجنيد الإجباري في مصر، وهدفه إيصال رسالة خبيثة تحريضية بأن أي جندي يتحدث عن تفاصيل ما يدور داخل الجيش فهو في خطر، وهو أسلوب العصابات التي تصفّي بعضها البعض، وليس أقوى جيش نظامي عربي، وإيصال رسالة بأن الالتحاق بالقوات المسلحة المصرية مجرد رحلة ترفيهية.





وعرض الفيلم حياة الجنود بداية من الكشف الطبي، ومركز التدريب الذي يقضي فيه المجند ٤٥ يومًا، ثم انتقاله إلى الوحدة التي سيستكمل فيها بقية فترة التجنيد، حتى تنتهي فترة تجنيده.





وتعرض الفيلم لردود مصرية غاضبة، وهاجم الإعلام المصري قناة الجزيرة على خلفية عرض بعض المشاهد المسيئة والتي تهدف إلى النيل من الدولة المصرية ومؤسساتها وجيشها.





كنيسة هضبة الهرم

وفي 9 إبريل عام 2013، بثت الجزيرة مقطع فيديو لعدد من عساكر الشرطة وهم يقومون بالتعدي على مواطن ملابسه ملطخة بالدماء، وقد ظهر فيما بعد أن ذلك المقطع مُفبرك، حيث قام طاقم عمل قناة الجزيرة بارتداء زي أفراد الشرطة، وأخر قام بارتداء ملابس مدنية ملطخة بالدماء، وتم تصويرهم من قِبل زميل لهم.



