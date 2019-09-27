ريال مدريد يتلقي خبر مُفرح قبل موقعة الديربي

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نجم نادى ريال مدريد الإسبانى بات جاهزًا لموقعة الديربي غدًا أمام أتلتيكو مدريد ضمن منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأشارت صحيفة "آس" الإسبانية، إلى أن النجم الكرواتى لوكا مودريتش لاعب وسط الفريق سيكون جاهزًا خلال مباراة المرينجي القادمة أمام أتليتكو مدريد فى ديربي المدينة ضمن مباريات الجولة السابعه من الدوري الإسبانى، بعد أن تم شفاءه من الإصابة التى عانى منها الكرواتى خلال الفترة الماضية وغاب عن المباريات بسببها.





وذكرت الصحيفة أن أن اللاعب كان جاهزًا للمشاركة مع الفريق فى المباراة الأخيرة أمام أوساسونا والتى فاز بها ريال مدريد، في المباراة التي جمعتهما أمس الأربعاء، في الجولة السادسة من الدوري الإسباني، بهدفين دون رد، إلا أن الجهاز الفني بقيادة الفرنسي زين الدين زيدان فضّل عدم الدفع باللاعب.



