مفاجأة سارة لبرشلونة قبل الكلاسيكو

رفض الاتحاد الإسبانى لكرة القدم أن يلعب نجم برشلونة الشاب انسو فاتى فى صفوف منتخب إسبانيا والذى يستعد للمشاركة في بطولة كأس العالم للناشئين والمقرر إقامتها في البرازيل.





وذكرت صحيفة " سبورت" الإسبانية أن الاتحاد الإسبانى يفضل أن يضم أنسو فاتى لمنتخب تحت ال 21 سنة الإسباني وبذلك يشارك في ايام الفيفا فقط مثل باقي اللاعبين الدوليين ولن يذهب للبرازيل من اجل كاس العالم للناشئين.





واشارت الصحيفة أن برشلونة أكد جاهزية اللاعب لمباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد.





وحددت رابطة الاتحاد الإسباني لكرة القدم موعد مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني





ويقام موعد مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد في الساعة الواحدة ظهر يوم 27-10-2019 على ملعب كامب نو بينما يقام لقاء العودة يوم 1 مارس في الجولة 26 من الليجا.





وحقق برشلونة بطولة الدوري الإسباني في آخر موسمين بينما لم يحصد ريال مدريد اللقب سوى مرتين فقط خلال آخر 10 سنوات.