أحمد موسى: الإخوان يعرضون على الأسرة 5 آلاف جنيه للوقوف معهم في تظاهراتهم

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أكد الإعلامي أحمد موسى، أنهم لن يتركوا الشعب المصري لإعلام الخيانة من تركيا وقطر، متابعًا: "الرئيس السيسي جاي وسامع الناس، وهيقعد يتكلم مع الناس، واللي ليه مطالب مشروعة".



وتابع "موسى"، خلال تغطية خاصة على فضائية "صدى البلد": "هناك مشاكل، ولكن بالرغم من أي مشاكل المواطنين المصريين وقفوا بجانب الدولة، ولم يستجيبوا لدعوات التخريب الأيام الماضية"، مستكملًا: "لا يمكن حد يخلينا نقف ضد الدولة أبدًا، رغم إنهم حاولوا".



وأشار إلى أن التنظيم الإرهابي حاول العمل الأيام الماضية، ودفع أموال كثيرة الأموال الماضية، لافتًا إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية عرضت 5 آلاف جنيه للأسرة للوقوف معهم في تظاهراتهم، متابعًا أن أهالي الصعيد عُرض عليهم 5 آلاف جنيه للأسرة من أجل النزول لمدة ساعتين من أجل نشر الفتنة، ولكنهم رفضوا وقالوا: "دي مصر ومش هنكرر إللي عملتوه فينا قبل كده".



وأكد الإعلامي، أن عدد الإخوان أصبح قليل جدًا، وأصبحوا عبارة عن عدد قليل من الأفراد المنبوذين، والمعروفين بالاسم، مستكملًا: "أهالي الصعيد بيقولوا كنا بنلاقي ناس غلابة وبقوا إخوان وفجأة بقى معاهم عربيات، ولكن دخلوا السجن".



وأضاف "موسى": "الناس مبتنامش ومعانا من إمبارح، والوعي عندهم بقى عالي جدًا، الناس بقت بتاكل سياسة، وأهلنا في الصعيد بيحبوا السياسية وبياكلوا السياسة وبيتفرجوا على السياسة"، مؤكدًا أن نزول المصريين إلى الميادين دعم لمصر وللرئيس عبد الفتاح السيسي.

