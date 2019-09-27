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كورة لايف Abu Dhabi مشاهدة مباراة الإسماعيلي واهلي بنغازي بث مباشر YALLA GOAL يلا شوت II7SRY رابط ماتش الاسماعيلي الآن

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 04:29 م
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كورة لايف Abu Dhabi مشاهدة مباراة الإسماعيلي واهلي بنغازي بث مباشر YALLA GOAL يلا شوت II7SRY رابط ماتش الاسماعيلي الآن
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يلا شوت LIVE يواجه فريق الكرة بالنادي الإسماعيلي نظيره أهلي بني غازي الليبي ضمن مواجهات إياب دور الـ32 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

مشاهدة مباراة الاسماعيلي وأهلي بني غازي في كأس محمد السادس

مشاهدة مباراة الاسماعيلي وأهلي بني غازي في كأس محمد السادس

مشاهدة مباراة الاسماعيلي وأهلي بني غازي في كأس محمد السادس

مشاهدة مباراة الاسماعيلي وأهلي بني غازي في كأس محمد السادس

وكان الإسماعيلي قد حقق الفوز على أهلي بني غازي بأربعة أهداف مقابل هدفين في ذهاب دور الـ32 في مصر.

بث مباشر مشاهدة مباراة الاسماعيلي وأهلي بني غازي في كأس محمد السادس بث مباشر يلا شوت فى لقاء قوى من الصعب التوقع بنتيجته ويمكن مشاهدة مباريات اليوم فى بث مباشر بدون تقطيع فى بث مباشر لايف فى اطار كأس محمد السادس للاندية الابطال.

مباراة الإسماعيلي مع الأهلي بنغازي

توقيت الساعة 17:00 فى القاهرة

توقيت الساعة 18:00 فى السعودية

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