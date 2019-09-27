كورة لايف Abu Dhabi مشاهدة مباراة الإسماعيلي واهلي بنغازي بث مباشر YALLA GOAL يلا شوت II7SRY رابط ماتش الاسماعيلي الآن

يلا شوت LIVE يواجه فريق الكرة بالنادي الإسماعيلي نظيره أهلي بني غازي الليبي ضمن مواجهات إياب دور الـ32 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال.





مشاهدة مباراة الاسماعيلي وأهلي بني غازي في كأس محمد السادس





مشاهدة مباراة الاسماعيلي وأهلي بني غازي في كأس محمد السادس





مشاهدة مباراة الاسماعيلي وأهلي بني غازي في كأس محمد السادس





مشاهدة مباراة الاسماعيلي وأهلي بني غازي في كأس محمد السادس





وكان الإسماعيلي قد حقق الفوز على أهلي بني غازي بأربعة أهداف مقابل هدفين في ذهاب دور الـ32 في مصر.





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مباراة الإسماعيلي مع الأهلي بنغازي





توقيت الساعة 17:00 فى القاهرة





توقيت الساعة 18:00 فى السعودية



