زيدان يُجهز كتيبة هجومية نارية لمواجهة أتلتيكو مدريد في الديربي

أشارت تقارير صحفية إسبانية، إلى أنه بعد مباراتين لهما أهمية كبيرة شاهد فيها ريال مدريد الخير والشر (هزيمة في باريس وانتصار في إشبيلية)، فقد لعب الفريق الملكي مباراة راحة ضد أوساسونا، الذي تأهل حديثًا لليجا وفي البيرنابيو كانت تلك المباراه هي دعوه للقيام بالمداوره.





وبحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فقد كانت دعوة للمداوره خاصة عندما لعب الفريق ضد باريس واشبيليه بنفس اللاعبين باستثناء ميليتاو وراموس وخاصة وان المباراه التاليه ستكون في الواندا ميتروبوليتانو.





وكان الفرنسي زيم الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، يتميز دائمًا بكونه مدرب يعتني كثيرًا بتوزيع الدقائق على لاعبيه ومن وقت لآخر يحب إحداث ثورة في التشكيله الاساسيه بتلك الخطه " ب " الشهيرة التي كانت في ذروتها في موسم ثنائية الليغا ودوري أبطال أوروبا.





وضد اوساسونا ظهر زيدان وفيًا لمبدائه حيث وضع ما يصل إلى ثماني لاعبين جدد في التشكيله الاساسيه حيث تكرر فقط اسماء كلًا من راموس وكروس وكاسيميرو، كروس وكاسيميرو هم الوحيدان الذين سيكونون قد شاركوا في كل دقائق المباريات الثلاث.





من المؤكد تقريبًا ان نفس الأشخاص الذين لعبوا في البيزخوان سيلعبوا في الواندا ، باستثناء الظهير الايسر فقط ، حيث لن يتمكن ميندي من اللعب بسبب الإصابة وسيكون السؤال هو ما إذا كان مارسيلو أو ناتشو سيلعبان مكان الظهير الفرنسي.





ومادم النجم الدولي البرازيلي مارسيلو يحاول التعافي بشكل كامل فإذا لم يكن كذلك، فسوف يلعب زميله ناتشو فيرنانديز بالرواق الأيسر.



