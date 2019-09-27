ردًا على دعوات الفوضى.. أهالي بني سويف يخرجون في مسيرات دعمًا للرئيس (صور)





توافد الآلاف من أهالي محافظة بني سويف، اليوم الجمعة، على استاد بنى سويف وذلك للتجمع فى مسيرات إلى القاهرة للمشاركة في المسيرة الدائمة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وذلك لاستكمال مسيرة البناء والتعمير والتي بدأها منذ توليه حكم البلاد، ودعم رجال الجيش والشرطة في حربهم ضد الإرهاب.واستقل المئات من أهالى محافظة بني سويف، عددًا كبيرًا من سيارات الميكروباص والأتوبيسات، للمشاركة في فعاليات المظاهرات المؤيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، شارع النصر والمنصة بمدينة نصر بالقاهرة.يأتي ذلك في أعقاب ما شهدته الدولة المصرية خلال الأيام القليلة الماضية، من دعوات للتخريب والفوضى وإسقاط مؤسسات الدولة، مما دفع المواطنين لتنظيم مسيرات وحشود لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودعم الدولة الجيش.وشهدت محافظة بنى سويف منذ تولية الرئيس عبد الفتاح السيسى حكم البلاد افتتاح مشروعات قومية ومنها افتتاح محطة كهرباء غياضة والتي تعتبر ثاني محطة على مستوى العالم، وتطوير مستشفى بني سويف العام، وافتتاح صوامع سدس لحفظ الغلال، وافتتاح مجمع العريش الصناعي العملاق الذي يضم ‏3‏ مصانع كبرى للأسمنت تنتج ‏20%‏ من إنتاج مصر من الأسمنت‏، وافتاح طريق "بني سويف الزعفرانة"، بطول 158 كم وعرض 23 م بتكلفة 500 مليون جنيه.