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مكافآت مالية ضخمة بالنصر السعودي لتخطي أهلي جدة

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 04:23 م
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مكافآت مالية ضخمة بالنصر السعودي لتخطي أهلي جدة
عبدالرازق حمدالله
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محمد الصو
 
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تحدث عبدالله بغلف العضو الشرفي الذهبي بنادي النصر السعودي؛ مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم؛ قبل مواجهة أهلي جدة السعودي؛ بدوري وكأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وحرص بغلف؛ على وعد اللاعبين بصرف بمكافأة مالية مجزية؛ قدرها 500 ألف ريال سعودي؛ في حالة الفوز على نادي الأهلي.

ويأتي وعد بغلف للاعبين؛ من أجل رفع الروح المعنوية للاعبين وتحفيزاً لهم قبل المباراة التي ستقام على ملعب الجوهرة المشعة.


على جانب آخر تأكد غياب البرازيلي جوليانو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي؛ عن مواجهة فريقه أمام أهلي جدة سعودي؛ بدوري وكأس الأمير محمد بن سلمان للمحترغين السعودي.

ويأتي غياب جوليانو عن الفريق؛ بعد تعرضه للإصابة وخضوعه للفحص الطبي والتي أكدت احتياجه لمزيد من الراحة قبل العودة للتدريبات الجماعية.

وأكدت جريدة "عكاظ السعودية"؛ أن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني؛ سيعمل على تغيير طريقة اللعب أمام أهلي جدة؛ بشكل محدود خاصة في ظل عدم جاهزية المهاجم عبدالفتاح آدم.

وحرص البرتغالي فيتوريا؛ على عقد جلسة مع لاعبو الفريق على هامش التدريب الاستعدادي لمواجهة أهلي جدة؛ بدوري وكأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وطالب فيتوريا لاعبيه؛ بضرورة تحمل المسؤولية وتصحيح الأخطاء في المباريات المقبلة، والعمل بجد على تحسين مستوى أدائهم الفني؛ والتي وقع فيها الفريق أمام الحزم؛ بالجولة السابقة.

ويستعد النصر لمواجهة الأهلي، مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري وكأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
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