عمرو دياب يشارك جمهوره صور حفلته بالجونة (صور)

قام النجم الكبير عمرو دياب بنشر مجموعة جديدة منزالصور ذلك عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".





حيث قام بمشاركة جمهوره عدداً من الصور أثناء حفله الأخير المقام بمنتجع الجونة بمدينة الغردقة علي ساحل البخر الأحمر.





قدم عمرو دياب الحفل ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الثالثة المنعقدة في الفترة من التاسع عشر من سبتمبر الحالي وينتهي في السابع والعشرين لسبتمبر الحالي، وشهد الحفل حضور عدداً كبيراً من الفنانين والنجوم منهم أمينة خليل، غادل عادل، شيرين رضا، دينا الشربيني، تامر حبيب، تارا عماد، هند صبري، إيمان العاصي.





على هامش الحفل تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وانستجرام فيديو للفنانة شيرين رضا زوجته السابقة أثناء حضورها الحفل وكانت تشير بأصابعها علي وججها في الغيدصأثناء غناء عمرو دياب اغنية ( يوم تلات) إشارة منها أنها اامقصود باحدي مقطاع الأغنية، والتي يقول فيها عمرو دياب ( ولا اعشق البيضا ام الخدود حمرا) مداعبة منها لزوجها السابق، واثار هذا الفيديو جدلاً كبيراً علي مواقع السوشيل ميديا.





وفي نطاق متصل تحرص أيضاً الفنانة دينا الشربيني علي التواجد مع الفنان عمرو دياب في كل حفلاته وحتي الأفراح التي يقدمها في الفنادق الكبري، ودائما ما تشاركه بعض الأغنيات خصوصا التي غناها لها مثلا أغينة برج الحوت وأغنية يوم تلات، ذلك بعد قصة كبيرة بدأت بالشائعات وتنتهت بتأكيدهما لها بالتواجد بشكل رسمي في المحافل الرسيمة برفقة بعضهما البعض.



