الديوان الملكي السعودي يعلن حالة وفاة من العائلة المالكة
الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 04:19 م
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الفجر
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أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الجمعة، حالة وفاة جديدة في العائلة المالكة في المملكة.
نشرت وكالة الأنباء السعودية "واس" بيانا عاجلا حول إعلان وفاة والدة الأميرة فاطمة بن مساعد بن عبد الرحمن آل سعود.
وأعلن الديوان الملكي أنه سيتم تشييع جثمان الفقيدة غدا السبت 28 سبتمبر، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبد الله في العاصمة الرياض.
وتعد الأميرة فاطمة ابنة الأمير مساعد بن عبد الرحمن، الذي سبق وتولى منصب وزير الداخلية والمالية السعودي في عهد الملك فيصل بن عبد العزير آل سعود، وتوفي في ديسمبر عام 1986.
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