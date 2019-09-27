ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الديوان الملكي السعودي يعلن حالة وفاة من العائلة المالكة

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 04:19 م
Advertisements
الديوان الملكي السعودي يعلن حالة وفاة من العائلة المالكة
Advertisements
طباعة
الفجر
 
Advertisements
أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الجمعة، حالة وفاة جديدة في العائلة المالكة في المملكة.

نشرت وكالة الأنباء السعودية "واس" بيانا عاجلا حول إعلان وفاة والدة الأميرة فاطمة بن مساعد بن عبد الرحمن آل سعود.

وأعلن الديوان الملكي أنه سيتم تشييع جثمان الفقيدة غدا السبت 28 سبتمبر، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبد الله في العاصمة الرياض.

​وتعد الأميرة فاطمة ابنة الأمير مساعد بن عبد الرحمن، الذي سبق وتولى منصب وزير الداخلية والمالية السعودي في عهد الملك فيصل بن عبد العزير آل سعود، وتوفي في ديسمبر عام 1986.

Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: حالة وفاة العائلة المالكة السعودية الديوان الملكي
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الإسباني
فياريال
-
x
21:00
-
ريال بيتيس
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الشباب
-
x
17:25
-
الاتحاد
الوحدة
-
x
19:15
-
الفتح
الأهلي
-
x
19:15
-
النصر
الدوري المصري الممتاز
نادي مصر
-
x
تأجلت
-
أسوان
دوري أبطال إفريقيا
صن داونز
-
x
19:00
-
كوتي دي أور
الترجي التونسي
-
x
20:00
-
اليكت سبورت

DMCA.com Protection Status