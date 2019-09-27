الديوان الملكي: وفاة والدة الأميرة فاطمة بنت مساعد بن عبد الرحمن
الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 04:09 م
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الفجر السعودي
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أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الجمعة، وفاة والدة الأميرة فاطمة بنت مساعد بن عبدالرحمن آل سعود.
وصدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي :
" بيان من الديوان الملكي "
انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحبة السمو الأميرة / فاطمة بنت مساعد بن عبدالرحمن آل سعود ، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ السبت الموافق 29 / 1 / 1441هـ ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.
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