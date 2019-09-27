ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الديوان الملكي: وفاة والدة الأميرة فاطمة بنت مساعد بن عبد الرحمن

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 04:09 م
Advertisements
الديوان الملكي: وفاة والدة الأميرة فاطمة بنت مساعد بن عبد الرحمن
Advertisements
طباعة
الفجر السعودي
 
Advertisements

أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الجمعة، وفاة والدة الأميرة  فاطمة بنت مساعد بن عبدالرحمن آل سعود.


وصدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي :

" بيان من الديوان الملكي "

انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحبة السمو الأميرة / فاطمة بنت مساعد بن عبدالرحمن آل سعود ، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ السبت الموافق 29 / 1 / 1441هـ ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: وفاة والدة الديوان الملكي الأميرة فاطمة بنت مساعد
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الإسباني
فياريال
-
x
21:00
-
ريال بيتيس
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الشباب
-
x
17:25
-
الاتحاد
الوحدة
-
x
19:15
-
الفتح
الأهلي
-
x
19:15
-
النصر
الدوري المصري الممتاز
نادي مصر
-
x
تأجلت
-
أسوان
دوري أبطال إفريقيا
صن داونز
-
x
19:00
-
كوتي دي أور
الترجي التونسي
-
x
20:00
-
اليكت سبورت

DMCA.com Protection Status