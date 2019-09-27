الديوان الملكي: وفاة والدة الأميرة فاطمة بنت مساعد بن عبد الرحمن

أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الجمعة، وفاة والدة الأميرة فاطمة بنت مساعد بن عبدالرحمن آل سعود.





وصدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي :

" بيان من الديوان الملكي "

انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحبة السمو الأميرة / فاطمة بنت مساعد بن عبدالرحمن آل سعود ، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ السبت الموافق 29 / 1 / 1441هـ ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.