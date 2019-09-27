أبرزها "إدعاء وجود تظاهرات بقنا والوراق".. فبركة الجزيرة عرض مستمر

يوم تلو الأخر، ينكشف خداع قناة الجزيرة الإرهابية، وتظهر فضائحها علانية، لتكشف خداع وزيفها بنفسها أمام المصريين، ولكن لعبة الخداع لم تستمر طويلاً، فاليوم بثت القناة الإرهابية عدد من الفيديوهات المفبركة لتظاهرات وهمية في الشوارع المصرية، ولكنها وقعت في الفخ وظهرت حقيقة فبركتها للفيديوهات.

مواطن يتظاهر في مدينتي قنا والوراق في وقت واحد

خدعت قناة الجزيرة المواطنين اليوم، من خلال تزييف الحقائق، حيث لجأت القناة الإرهابية لتأجيج دعوات الفوضى التي دعت إليها الجماعة الإرهابية، من خلال نشر فيديو يظهر مواطنًا يتظاهر فى مدينتى قنا والوراق فى وقت واحد، وهو ما يؤكد فبركة القناة القطرية، لإيهام المصريين بأن هناك تظاهرات.

وتسود حالة من الغضب لدى الشارع المصرى، والذى يشهد يوميا فبركة القناة القطرية لكثيرٍ من الأحداث فى مصر، بهدف نشر الفوضى والقضاء على حالة الاستقرار التى تشهدها البلاد.

الإخوان "يفبركون" معلومات مضللة عن الدولة المصرية

وفي السياق ذاته، أذاعت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، تقريرا يرصد "فبركة" جماعة الإخوان لعدد من الصور والفيديوهات والتصريحات المنسوبة لبعض القيادات في الدولة بهدف تزييف وعي المصريين.

وتضمن التقرير، أن جماعة الإخوان ورواد السوشيال ميديا التابعين لهذه الجماعة قاموا بوضع بعض التسريبات زعموا أنها منسوبة إلى قيادات الدولة مثل وزير الدفاع، وقاموا بنشرها على وسائل التواصل الاجتماعي.

كما تضمن التقرير بعض التصريحات التي فبركتها الجماعة وروجتها عن مسئولين مصريين، مثل تداولهم تصريح عن وزير الدفاع الفريق محمد زكي، جاء فيه: أن القوات المسلحة تؤمن المتظاهرين بطريق النصر المؤيدين للدولة المصرية.

وروجوا الإخوان لتصريح آخر على لسان الفريق محمد فريد حجازي، جاء فيه: أن القوات المسلحة ستتصدى بكل حسم لجماعة الإخوان الإرهابية وجميع تحركاتها.

وكان وزير الدفاع الفريق أول محمد زكي في استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي عند وصوله إلى مصر عائدا من مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكان المتحدث العسكري أصدر بيانا أكد فيه أن أي تصريحات على لسان أي قيادات في الدولة ستكون من قبل المتحدث العسكري في بيان رسمي نابع من الدولة المصرية.

هذا وقد أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي في التصريحات التي أدلى يها عقب عودته من مشاركته في اجتماعات الأمم المتحدة، أن وعي المواطن المصري زاد، ولن ينخدع بالصورة المزيفة التي يرسمها أعداء الوطن.

بث فيديوهات

وفي سقطة أخرى لقناة الجزيرة الإرهابية تدل على إفلاسها ومحاولة خداع المصريين، بثت القناة اليوم عبر صفحتها الجزيرة مباشر، فيديو لمسيرة تأيدية للرئيس عبد الفتاح السيسي، وحاولت تزييف حقيقة الفيديو بأنه فيديو مطالب برحيل الرئيس.

وكتبت القتاة عبر صفحتها: "مظاهرات مطالبة برحيل السيسي تحت شعار جمعة الخلاص"، بينما كتبت أسفل الفيديو "مظاهرات مؤيدة للسيسي".

اعتراف الجزيرة بفبركة الفيديوهات

واعترفت قناة الجزيرة سابقاً، ببث صور ومقاطع فيديو قديمة ومفبركة في المظاهرات التي دعت لها جماعة الإخوان الإرهابية، والمقاول الهارب محمد علي، لهدم استقرار الدولة المصرية.

ويظهر في الفيديو، مذيعة قناة الجزيرة تقول على الهواء، إن مقاطع الفيديو تم تداولها بشكل واسع إلا أنهم اكشتفوا فيما بعد أنها قديمة ومفبركة ومن أبرزها الصورة التي تم تداولها لاحتفال جماهير الكرة المصرية في شهر يونيو الماضي.

وأشارت مذيعة قناة الجزيرة إلى أن الصورة الثانية تظهر احتفال الجماهير المصرية بتأهل المنتخب الوطني لمونديال "روسيا"، وأيضا الفيديو الذي قيل إنه لمظاهرات ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي في المحلة ولكن فيما بعد تبين أن الصوت تم تركيبه على الصورة وليست حقيقية.

هذا، وقامت القناة بالذهاب إلى المناطق التي قيل إنها شهدت مظاهرات ضد الدولة المصرية، وأثبتت أنها خالية من المظاهرات كما زعمت القناة القطرية، ومنها على سبيل المثال محافظة السويس.

وكتبت القتاة عبر صفحتها: "مظاهرات مطالبة برحيل السيسي تحت شعار جمعة الخلاص"، بينما كتبت أسفل الفيديو "مظاهرات مؤيدة للسيسي".