لتأييد الدولة ضد الإرهاب.. حزب "صوت الشعب" يشارك في مسيرة حاشدة للمنصة

شارك حزب صوت الشعب برئاسة المستشار أحمد حسين البراوي، في مسيرة حاشدة انطلقت من أمانات محافظات مصر إلى المنصة بمدينة نصر لتأييد الرئيس البطل عبدالفتاح السيسي والدولة المصرية ضد الإرهاب ومن يطلقون الشائعات والأكاذيب التي تهدف إلى النيل من الدولة.





ورفع أعضاء الحزب الأعلام المصرية وصور الرئيس عبدالفتاح السيسي، مرددين هتافات "بنحبك يا سيسي" و"تحيا مصر" و"هنكمل المشوار رغم أنف الأشرار "بالإضافة إلى الهتافات المدوية ضد العملاء والخونة والمتآمرين على البلاد ، وضد القنوات المأجورة العميلة منها الجزيرة والشرق ومكملين والتي تعمل على فبركة الفيديوهات بأحدث طرق التكنولوجيا الحديثة.





وقال المستشار أحمد حسين البراوي رئيس الحزب، إن المصريين لقنوا أعداء الوطن درسا قاسيا في الوطنية الخالصة والمخلصة للبلاد وأكدوا على وعيهم الكبير بالرسائل الوطنية للدولة المصرية وقدموا أروع الأمثلة في الوفاء بالعهد والوعد بدعم ومساندة مصر والجيش والشرطة في حربهما العادلة والشريفة ضد الإرهاب الأسود وخفافيش الظلام وأهل الشر وقد ظهر معدن الشعب المصري الأصيل الذين يقدرون جيدا حجم التحديات الجسام التي تواجهها مصر بالتوازي مع الإنجازات الكبيرة والمشروعات العملاقة والتي لم تحدث منذ 100 سنة.





وأضاف هيثم طوالة مساعد رئيس الحزب وعضو الهيئة العليا: إن الشعب المصري العظيم أعطى تفويضا جديدا للرئيس السيسي في احتفالية عالمية بالمنصة جسدت أسمى معاني الانتماء والولاء لمصر وتوجت لجهود قائد عظيم وزعيم فريد استطاع أن يعيد مصر إلى مكانتها العالمية وحقق نجاحات لم تحدث منذ عهد محمد علي.



