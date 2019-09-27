في إطار يوم 'الغضب الوطني'.. وقفة إحتجاجية للمحامين بسيدي بوزيد

نفّذ عدد من المحامين بولاية سيدي بوزيد اليوم الخميس، وقفة احتجاجية أمام مقر محكمة الاستئناف في إطار يوم الغضب الوطني الذي دعت إليه الهيئة الوطنية للمحامين.





وبين رئيس الفرع الجهوي للمحامين الهاشمي العيفي في تصريح لـ(وات) ان هذا التحرك الاحتجاجي يأتي « بعد تصعيد جمعية القضاة ودخولهم في إضراب دون انذار اثر واقعة عادية جدت في تونس العاصمة وتعطيل المرفق العدلي في جميع مستوياته لأول مرة بعد الاستقلال ».





وأشار إلى أن الفرع الجهوي للمحامين قرر اليوم « عدم قبول أي قاضي في سلك المحاماة، وعدم تسجيل هؤلاء بالهيئة الوطنية للمحامين، ومتابعة التبعات القانونية لتعطيل المرفق القضائي ».





يشار الى ان نقابة القضاة التونسيين واتحاد القضاة الاداريين واتحاد قضاة دائرة المحاسبات وجمعية القاضيات التونسيات، نظمت امس الخميس ندوة بالعاصمة طالبت فيها بمحاسبة كل من اعتدى على قاض، واعتبروا أن ما حصل من اعتداء بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة الخميس الفارط « يرتقي الى مستوى الجريمة »، وعبروا بالمناسبة عن استغرابهم بخصوص دعوة عمادة المحامين لتنظيم يوم غضب للمحامين، حاثين المحامين الذين اعتبروهم « تورطوا في عملية اقتحام مكتب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس »، الخميس الماضي الى تقديم اعتذار رسمي للمحامين.