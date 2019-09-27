"مكسب سريع".. التحقيق مع "عاطل الجيزة" لاتجاره في المخدرات



وأضحت التحقيقات، أن المتهم عاطل، وللكسب السريع اعتاد الاتجار في المواد المخدرة على المواطنين بمنطقة المنيب بالجيزة، وكان يتواصل مع عملائه عن طريق الهاتف المحمول، فيما تم القبض عليه وبحوزته قطع من الحشيش كان يستعد لبيعها.



وورودت معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفيد بتورط عاطل بالاتجار بالمواد المخدرة بالمنيب، وبإعداد كمين للمتهم تم القبض عليه، وبحوزته عدد من قطع الحشيش، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.



وحددت المادة 34 من قانون العقوبات، الواجب توقيعها على متاجري المواد المخدرة في الداخل، لتتراوح ما بين الإعدام والسجن المؤبد، وفقًا لوقائع الدعوى، وعما إذا كان هناك ظروف مشددة للعقوبة من عدمه.



وأيضًا المادة 39 من قانون العقوبات، تنص على تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تتجاوز ثلاثة آلاف جنيه، وتطبق تلك العقوبة على كل شخص تم ضبطه فى أي مكان تم تهيأته أو إعداده بصورة واضحة لتعاطي المخدرات، ويكون ذلك بعلم المتعاطي.



ولا تتجاوز العقوبة العقوبة 5 سنوات، ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه، في حالة أن المواد المخدرة ضعيفة التخدير، وطبيعية، وتقرير المعمل الجنائي يكون الفيصل في هذه الحا تزداد العقوبة بمقدار مثليها، سنتين، إذا كان الجوهر المخدر، الذي قدم، الكوكايين أو الهيروين.











بدأت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق مع عاطل لترويجه للمواد المخدرة على المواطنين بمنطقة المنيب بالجيزة، فيما كشفت التحقيقات الأولية، أن المتهم كان يتخذ من المنطقة وكرًا لممارسه نشاطة.