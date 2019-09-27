فالفيردي: لا أعرف موعد عودة ميسي.. وملعب خيتافي مُعقد!

Advertisements

أكد الإسباني أرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة على صعوبة مباراة فريقه غدًا أمام مضيفه خيتافي في إطار مباريات الجولة السابعة من الدوري الإسباني "الليجا".



وقال فالفيردي في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة :"أتوقع مباراة مثل تلك في المواسم الأخيرة، إنه فريق صعب للغاية، وفي الموسم الماضي عانينا على الرغم من اننا قدمنا مباراة جيدة، هم يحاولون خلق الفرص، ومنع الفرص ضدهم".



وأضاف :"لا أعرف متى يمكن أن يكون ميسي جاهزا، من حيث المبدأ، الإصابة ليست خطيرة، نأمل أن يعود قريبا، سننتظر لنرى كيف سيكون اليوم، وكيف سيكون الأسبوع المقبل".



وتابع :"الوضع ليس خطير، ميسي يعاني فقط من تمدد عضلي بسيط، نعم إصابة ميسي نكسة لكن علينا الاستمرار".



وواصل :"يجب علينا اتخاذ خطوة إلى الأمام ، وخاصة خارج ملعبنا ، غدًا سيطلب خيتافي كثيرًا منا وسيتعين علينا البدء جيدًا من البداية".



وعن أزمة نيمار مع النادي الكتالوني فالفيردي :" لدي ما أقوله عن نيمار ، فهي أمور داخلية في النادي واللاعب ، لم نتمكن بعد من عقد مؤتمر صحفي دون التحدث عن نيمار".



وزاد :"موضوع نيمار هذا لا ينتهي ابدا، خلال شهر أغسطس توقعنا أن ينتهي السوق وننتهي من الحديث عن ذلك، والآن ليس لدي ما أقوله، هذه أمور بين النادي واللاعب، وأمور تتجاوزني، دعونا نرى ما إذا كان بإمكاننا التوقف عن الحديث عن نيمار".



وحول قضية جريزمان قال :"أنا لا أعرف الخصوصيات والعموميات التي تحيط بهذه المسألة، ولا أعرف كيف تسير هذه الأمور على المستوى القانوني، لكنني أعتقد أنه تم استئناف القضية".



وأشار :"وقت المباراة يقلقني لأننا نلعب في كل أنواع الأوقات، ولكن علينا أن نتقدم إلى الأمام بعيدا عن الكامب نو، غدا لدينا فرصة جيدة، من الجيد أيضا أن يكون المنافس هو خيتافي، لأنه سيجبرنا على بذل جهد كبير، وفي ملعب معقد، وهو منافس كبير أحيانا يمكنه أن يلحق بك الضرر في المباراة".



وعن عدم الفوز خارج ملعبه هذا الموسم قال :"لا أعتقد يوجد قلق، ولكن نتحدث عن هذه الأمور كثيرا، لأننا لم نفز بعد، يجب أن نفوز خارج الكامب نو في أسرع وقت، لإيقاف الحديث عن ذلك، صحيح أننا لم نفز، ولم نلعب مباريات جيدة خارج أرضنا، هذا نتيجة لأننا لم نقدم أداء جيد".

وأتم حديثه :" لن ألوم أ أحد على الموسم السابق ، نحن في برشلونة ونحن نعرف الالتزامات التي لدينا".

