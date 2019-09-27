رسالة رومانسية من رجاء الجداوي إلى الفنانة التونسية هند صبري

نشرت الفنانة رجاء الجداوي، منشور جديد لها على صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، وكان المشنور يحتوي صورة لها برفقة النجمة التونسية هند صبري، ووجهت إليها رسالة وكتبت على الصورة "بحبك أوي يا هند".





التقطت هذه الصورة لهما أثناء تواجدهما في منتجع الجونة بمحافظة الغردقة، خلال حضور فعاليات مهرجان الحونة السينمائي الدولي في دورته الثالثة المنعقدة في الفترة من 19 سبتمبر وحتي 27 سبتمبر الجاري.





تميزت الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي بعدداً من الفاعليات والمسابقات الفنية المختلفة كمسابقة الأفلام الروائية الطويلة والتي شارك فيها عدد من الأفلام من جميع الدول العربية، كما شاركت الفنانة هند صبري في هذه المسابقة بفيلم تونسي يحمل اسم (نورا تحلم).





جدير بالذكر أن حضر عدد من نحوم ونجمات الفن عرض فيلم (نورا تحلم) أبرزهم ليلي علوي، شيرين رضا، يسرا، نسرين طافش، ناه، فريد شوقي، هنا شيحة، تامر حبيب، ناهد السباعي، ميس حمدان، ريم مصطفي، غادة عادل بشري، بسنت شوقي، إيناس الدغيدي.





في سياق متصل شاركت الفنانة التونسية هند صبري في بطولة فيلم (الفيل الأزرق2) كما أنها قدمت دور مختلف عما قدمته في أعمالها الفنية سابقاً.





وشارك في فيلم الفيل الأزرق كلاً من النجوم هند صبري، كريم عبدالعزيز، نيللي كريم، تارا عماد، أحمد خالد صالح، إياد نصار، تدور أحداث الفيلم في اطار تشويقي وغموض.





الفيلم من نأليف السيناريست أحمد مراد، ومن إخراج مروان حامد، ومن إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي، حقق إيردات ضخمة برصيد اكثر من مائة مليون جنية مصري، وهذا الرقم غير مسبوق في السينما المصرية، حيث أنه بذلك نافس في قائمة الأفلام الأعلي إيردات في تاريخ السينما المصرية.