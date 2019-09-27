بعد تصريحات الرئيس.. هاشتاج "تفويضنا للسيسي تاني" يتصدر تويتر

دشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي هاشتاج "تفويضنا للسيسي تاني" عبر موقع التدوينات المصغر "تويتر" إذ تصدر الهاشتاج ليصبح الأكثر تداولاً في مصر.





"يوم ما هطلب من المصريين تفويض، رسالة للعالم كله، هينزل الملايين مش أقل من كدة".. كلمات قالها الرئيس عبدالفتاح السيسي لحشود من مستقبليه، لدى وصوله إلى مطار القاهرة الدولي قادما من نيويورك، ردا على دعوات إثارة الفوضى ببلاده.





وعقب الكلمة دشن مصريون، هاشتاج " تفويضنا للسيسي تاني" عبر صفحاتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، معلنين موقفهم الثابت من دعم الرئيس المصري ورفضهم لأي دعوات تحريضية تستهدف أمن بلادهم.





تصدر الهاستاج خلال ساعات من تدشينه

وخلال ساعات قليلة من تدشين الهاشتاج، تفاعل آلاف المغردين المصريين بتدوينات تؤكد إدراكهم التام لخطورة حرب الشائعات ومحاولات الجماعة الإرهابية التي تسعى لبث الفوضى في الشوارع المصرية.





وتصدر هاشتاج "تفويضنا للسيسي تاني" صفحات المصريين بموقع تويتر بآلاف التغريدات، وتضمنت التدوينات استعراضًا واضحًا لإنجازات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال السنوات الـ5 الماضية.





وتداول مستخدمو تويتر، صورًا وفيدوهات تشير إلى إنجازات الحكومة المصرية في كل القطاعات الأمنية والسياسية والاقتصادية، واصفين السيسي بـ"منقذ مصر من الفوضى" في إشارة إلى تحديات الفترة التي تبعت سقوط حكم الإخوان عقب ثورة 30 يونيو 2013.





الرئيس السيسي يتفاعل مع المصريين أثناء استقباله

حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي فور وصوله أرض الوظن قادما من نيويورك بعد مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، على تأكيد أن الشعب المصري أصبح أكثر وعيا وأنه لا يمكن تزييف الواقع.





وفي تصريحات تليفزيونية وجه الرئيس رسالة قوية للجماعات المخربة: "لازم تعرفوا كلكم إن الشعب المصري بقى واعي أوي..في إن الصورة تترسم إزاي عشان يزيفوا الواقع ويخدعوا الناس ويضحكوا عليهم، والكلام دا المصريين بقوا أكثر وعيا منه بكثير واللي اتعمل قبل كدا مينفعش يتعمل تاني..ليه عشان ربنا وعشان أنتم فلا تقلقوا من أي شئ".





وعن سؤاله عن دعوات التظاهر التي دعت لها قوى التخريب، رد وقال: "لا داعي للقلق" من الدعوات إلى التظاهر ضده.





ووجه الرئيس السيسي رسالة للمصريين حول دعوات الجماعة الإرهابية للتظاهر، قائلاً: "احنا لسه بنتكلم من أسبوع في الموضوع ده قبل ما أسافر ..وقلت يا مصريين خلي بالكم مش هيسبوكم تنجحوا ولا تتهنوا على حاجة، دي حرب بينا وبينهم، مجموعة صغيرة في مقابل الشعب كله".









مسيرات بالآلاف لتأييد بقاء السيسي

لم يكن رواد التواصل الاجتماعي وحدهم من استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بل شاركهم الملايين من المصريين في جميع أنحاء الجمهورية تأييدا للسيسي وترحيبا بعودته، إذ نظمت حشود من المصريين ،ظهر اليوم الجمعة ،مظاهرة مؤيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي ،وذلك أمام المنصة بمدينة نصر.





ورفعت الحشود لآفتات وصور لدعم وتأييد الرئيس السيسي، كتب عليها "يحيا السيسي وتحيا مصر" وذلك تعبيرًا منهم عن حبهم للرئيس السيسي وجيش مصر ودعم الأمن والاستقرار، فيما تعالت هتافت المصريين أمام المنصة، مرددين هتافات منها تحيا مصر ، ويعيش السيسي ، ومعاك يا سيسي ، والجيش".





وأكد المواطنين، على أنهم نظموا مظاهرة مؤيدة اليوم أمام المنصة لتأيد الرئيس السيسي وجيش مصر، والوقوف بجانب مصر ضد المتأمرين، كما أكدوا على أن مصر لن تسقط أبدًا مهما حاولوا المتأمرين الوقوف ضدها، مشيرين إلى أنهم ضد من يدعون للتخريب، وزعزعة استقرار مصر.





يُذكر أن الدولة المصرية قد تعرضت لحملة ممنهجة خلال الأسابيع الماضية لنشر الشائعات وبث الأكاذيب حول مؤسسات الدولة الوطنية، ومنها مؤسستى الرئاسة والقوات المسلحة، فى محاولة من أعداء الوطن وقوى الشر لإثارة البلبة وزعزعة الأمن العام والاستقرار.











