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تعرّف على نقاط تلقيح القطط والكلاب مجّانا..

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 02:53 م
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تعرّف على نقاط تلقيح القطط والكلاب مجّانا..
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مروى الجلاصي
 
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تحتفل الإدارة العامة للمصالح البيطرية ودوائر الإنتاج الحيواني بالمندوبيات الجهوية التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، بذكرى اليوم العالمي لمقاومة داء الكلب (الموافق ليوم 28 سبتمبر من كل سنة).

وتحتفل كل من المصالح البيطرية ودوائر الإنتاج الحيواني بهذا اليوم العالمي على طريقتها، وذلك بفتح أبوابها خلال عطلة نهاية الأسبوع (يومي 29 و30 سبتمبر 2019)، لاستقبال المواطنين وتلاميذ المدارس الراغبين في الحصول على بيانات حول هذا المرض، فضلا عن استقبال أصحاب الحيوانات، الذين فاتتهم الحملة السنوية للتلقيح للتدارك وتلقيح كلابهم وقططهم مجانا.

وستخصّص نقاطا لهذا التلقيح المجاني، بكل من:

- ولاية منوبة: المدرسة الإعدادية حي الشباب بدوار هيشر
- ولاية تونس: حي الرياض بالمرسى (كارفور اكسبراس في بوسلسلة)
- ولاية أريانة:
سكرة : منتزه حنبعل
حي الغزالة : أمام مقر إتصالات تونس
رواد: أمام مدرسة حي اليمامة بسيدي عمر
- ولاية بن عروس: فضاء ميامي بالمروج 1
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