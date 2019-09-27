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تعرف على جهود "أمن المنافذ" خلال 24 ساعة

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 02:57 م
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تعرف على جهود أمن المنافذ خلال 24 ساعة
أرشيفية
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هبة عبد الحفيظ
 
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تمكنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية وذلك على النحو التالي:

في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط (9) قضايا تهريب.. ضبط خلالها (ورق إستوك – ماكينات لحام - ملابس أجنبية الصنع – ساعات يد – مستحضرات تجميل – فضة – جهاز كشف معادن) بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى فى تلك القضايا ( 6،895،348 – ستة ملايين وثمانمائة خمسة وتسعون آلفًا وثلاثمائة وثمانية وأربعون جنيهًا ).

فى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد: ضبط (1) قضية تهريب بلغ إجمالى المبالغ الأجنبية المضبوطة بما يعادله بالجنيه المصرى (457،520) أربعمائة وسبعة وخمسون ألفًا وخمسمائة وعشرون جنيهًا.

في مجال مكافحة جرائم تهريب المعادن النفيسة: ضبط (1) قضية مشغولات فضية بمضبوطات بلغت (9682 قطعة بوزن 81 كيلو جرام).

فى مجال مكافحة جرائم تهريب المواد المخدرة: ضبط (2) قضية بمضبوطات بلغت (400 قرص مخدر – 20 جرام لنبات الماريجوانا المخدر).

في مجال الأمن العام: ضبط عدد (48) قضية ( مزاولة مهنة بدون تصريح، محاولة صعودة باخرة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية، مخالفات السائقين، مخالفات مسطح مائي، شروع في سرقة ).

في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (290) مخالفة مرورية متنوعة.

في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (486) حكما قضائيا متنوعا.

في مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية، تزوير المستندات": ضبط عدد (4) قضايا متنوعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها ومكافحة الأنشطة الإجرامية.
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