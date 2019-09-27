تعرف على جهود "أمن المنافذ" خلال 24 ساعة



في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط (9) قضايا تهريب.. ضبط خلالها (ورق إستوك – ماكينات لحام - ملابس أجنبية الصنع – ساعات يد – مستحضرات تجميل – فضة – جهاز كشف معادن) بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى فى تلك القضايا ( 6،895،348 – ستة ملايين وثمانمائة خمسة وتسعون آلفًا وثلاثمائة وثمانية وأربعون جنيهًا ).



فى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد: ضبط (1) قضية تهريب بلغ إجمالى المبالغ الأجنبية المضبوطة بما يعادله بالجنيه المصرى (457،520) أربعمائة وسبعة وخمسون ألفًا وخمسمائة وعشرون جنيهًا.



في مجال مكافحة جرائم تهريب المعادن النفيسة: ضبط (1) قضية مشغولات فضية بمضبوطات بلغت (9682 قطعة بوزن 81 كيلو جرام).



فى مجال مكافحة جرائم تهريب المواد المخدرة: ضبط (2) قضية بمضبوطات بلغت (400 قرص مخدر – 20 جرام لنبات الماريجوانا المخدر).



في مجال الأمن العام: ضبط عدد (48) قضية ( مزاولة مهنة بدون تصريح، محاولة صعودة باخرة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية، مخالفات السائقين، مخالفات مسطح مائي، شروع في سرقة ).



في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (290) مخالفة مرورية متنوعة.



في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (486) حكما قضائيا متنوعا.



في مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية، تزوير المستندات": ضبط عدد (4) قضايا متنوعة.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها ومكافحة الأنشطة الإجرامية.

تمكنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية وذلك على النحو التالي: