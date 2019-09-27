"الداخلية" تحبط 3 محاولات تهريب مختلفة بمنافذ الجمهورية



وكما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة منفذ قسطل البري من ضبط (أحد الأشخاص – يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية) حال إنهاء إجراءات وصوله قادمًا من دولته، وبحوزته (جهاز تنقيب عن المعادن بمشتملاته) مخبأ ضمن أمتعته.



وتمكنت أيضا وحدة البحث الجنائي بإدارة شرطة موانئ سفاجا من ضبط (9682 قطعة مشغولات فضية مختلفة الأشكال وزنت 81 كيلو جرام - عدد 825 خصلة شعر مستعار) مخفاة ضمن مشمول الرسالة قدرت الرسوم الجمركية على مضبوطات الشعر المستعار فقط بمبلغ (6،248،050 - ستة ملايين ومائتان وثمانية وأربعون ألف وخمسون جنيهًا) وجار حصر المشغولات الفضية لتقدير قيمتها.





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



يذكر أنه نصت المادة نصت 4 من قانون الجمارك على أن الدائرة الجمركية هي النطاق الذي يحدده وزير الخزانة في كل ميناء بحري أو جوي يوجد فيه مكتب للجمارك يرخص فيه بإتمام كل الإجراءات الجمركية أو بعضها، كما نصت المادة 5 من قانون الجمارك على انه تخضع البضائع التي تدخل أراضي الجمهورية لضرائب الواردات المقررة في التعريفة الجمركية علاوة على الضرائب الأخرى المقررة وتحصل الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التي تستحق بمناسبة ورود البضاعة.





واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لإحكام السيطرة على المنافذ الشرعية للبلاد وإحباط 3 محاولات تهريب مختلفة فقد أسفرت جهود أجهزة البحث الجنائي بقطاع أمن المنافذ في ضبط القضايا الآتية:تمكنت وحدة البحث الجنائي بقسم شرطة مطار أسيوط الدولي من ضبط (أحد الركاب - مقيم بدائرة مركز شرطة القوصية بأسيوط) حال إنهاء اجراءات سفره على متن إحدى الرحلات الجوية المتجهة إلى لإحدى الدول العربية، وبحوزته (مبلغ مالى قدره 13100 ألف جنيه مصري) مخبأة ضمن أمتعته بإحدى الحقائب.