أمين حماة الوطن بالبحر الأحمر: الشعب المصري أفشل محاولات أعداء الوطن الخبيثة

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أكد تيتو الخطيب، أمين حزب حماة الوطن بالبحر الأحمر، أن الشعب المصري الأصيل تعلم الدرس جيدًا، مؤكدًا أن جميع المصريين يقفون صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية بكل حب ونثق في قيادات القوات المسلحة والشرطة لاستكمال ثورة التنمية الحقيقية الذي بدأها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية منذ توليه منصب رئاسة الجمهورية.



ووجه "الخطيب" رسالة قائلا اتوجه برسالتى هذه إلى جموع الشعب المصري شباب وشابات رجال ونساء وشيوخ مصر، أقول لهم، بعد أن فشلت محاولات أعداء مصر من االجماعات الخبيثة والإرهابية في زعزعة أمن واستقرار مصرنا الغالية من خلال محاولاتهم الإجرامية الإرهابية الخسيسة الموجهة لخير اجناد الأرض جيش مصر وشرطتها وأبناءها من المدنيين الشرفاء، وايقنت أن مصر وأهلها محفوظة بأمر الله من شر كيدهم الخسيس بفضل اخلاص قيادتها وجيشها وشرطتها، فقد لجأت هذه الجماعات المرتزقة إلى أسلوب إثارة الفتنة وترويج الشائعات ونشر دعاوى الفوضى لزعزعة أمن واستقرار مصر والتي استقبلها المصريين بالرفض التام والسير عكس دعواتهم الخبيثة ووقوفهم خلف قيادتهم الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



وأكد أمين حزب حماة الوطن بالبحر الأحمر، أن شعب مصر العظيم الذي تضرب حضارته بجذورها في قلب التاريخ لآلاف السنين، على وعي تام وإدراك واضح بهذه النوايا الخبيثة، التي تهدف إلى الدمار والخراب للبلاد.



وأضاف تيتو الخطيب أمين حزب حماة الوطن بالبحر الأحمر، في تصريحات خاصة لـ "لفجر" أن الشعب المصري الأصيل يرسل برسالة واضحة لا تحتمل التأويل، منذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية صباح اليوم مطار القاهرة الدولي، وخروج الآلاف في جميع ميادين مصر المحروسة في كافة محافظات الجمهورية لتأييد الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تؤكد وتثبت إننا جميعا نقف صفا واحدا خلف مصر ورئيس مصر، وجيش مصر العظيم وشرطتها الباسلة، ونؤكد أن مصر لن تكون مسرحا للفوضى، وستظل بمشيئة الله مستقرة راسخة قوية في مواجهة أعدائها، بل أعداء الإنسانية كلها من دعاة الفوضى والفتنة، حفظ الله مصر ورئيسها وجيشها العظيم من تلك الدعوات الخبيثة.