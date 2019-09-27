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شاهد.. جانب من المظاهرات المؤيدة لـ الدولة المصرية

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 02:46 م
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شاهد.. جانب من المظاهرات المؤيدة لـ الدولة المصرية
الرئيس السيسي
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هدى عبدالرازق
 
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أذاعت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، جانبا من المظاهرات المؤيدة للدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي في عدد من المناطق، منها أمام المنصة، فضلا عن مسيرات دعم في عدد من المحافظات.

وكان أدلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدد من التصريحات فور وصوله إلى أرض عائدا من مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة،، حيث قال إن مصر في نظر زعماء العالم "زي الفل"، وكافة الأمور تسير بشكل جيد، مضيفا: "مينفعش نسمع كلامهم ونصدقه ونتعامل معاه.. الموضوع مش كده خالص".

وأكد "السيسي"، أنهم يحاولون رسم صورة من الكذب والافتراء والتشويه وتقديم صورة ليست حقيقية، مشددا أنه لا يمكن خداع المصريين، مضيفا: "إحنا جامدين أوي، والبلد جامدة أوي بيكم يا مصريين"

ووجه الرئيس السيسي، رسالة إلى المصريين، قائلا: "يا مصريين خلوا بالكم مش هيسبوكم.. مش هيسبوكم تنجحوا، ومش هيسبوكم تتهنوا على أي حاجة، هى حرب بينا وبينهم، مجموعة أد كده والشعب كله، بتصدقوهم إزاي".

وأكد أن الإعلام عليه واجب ودور كبير في توعية المواطنين، والتصدي للشائعات، مضيفا: "متسبوش الناس البسطاء"، منوهًا بأن مكانة مصر بشعبها.

ووجه أحد القساوسة من بين الحضور رسالة إلى الرئيس السيسي، "إحنا بنشكرك إنك موافق تحكم مصر، وشايف قيمتها.. كتر خيرك"، فرد الرئيس السيسي: "أنا ليا الشرف.. متشكرين".
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