شاهد.. عشرات المواطنين بـ "العاشر من رمضان" يستعدون للمشاركة في مسيرة "النصب التذكاري"

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حرص عدد من رجال العمل المجتمعي بمدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، على توفير أتوبيسات لنقل المواطنين والعمال الراغبين في المشاركة بالمسيرة المؤيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بالنصب التذكاري بمدينة نصر بالقاهرة.



وقام المواطنين بالتقاط الصور التذكارية ورفع العلم المصري قبل استقلال الحافلات لمغادرة المدينة في طريقهم للقاهرة.



وتشهد محافظة الشرقية حالة من الهدوء التام بمختلف المراكز والميادين الكبرى.



وتأتي تلك الأحداث بالتزامن مع ختام فاعليات مهرجان الشرقية للخيول العربية في دورته الـ 24 بأرض "الفروسية" بمركز بلبيس، والتي انطلقت بمشاركة أعضاء ونوادي الفروسية ومربي ومحبي الخيول العربية، وبحضور عدد من سفراء الدول العربية والأجنبية، حيث يتضمن المهرجان مسابقات لجمال الخيول العربية، ومسابقات لأدب الخيل العربي المسجلة والغير مسجلة من الأناث والذكور، على مدار اليومين الخميس والجمعة، ويمنح الفائزين جوائز متميزة من كئوس ودروع تميز ومجسمات لحصان جامح يمثل شعار المحافظة.



من جانبه، افتتح الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، معرض المنتجات التراثية والتي تتميز بها محافظة الشرقية، بمشاركة "الأسر المنتجة – أندية الفتاة والمرأة بمديرية الشباب والرياضة – وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر"؛ لعرض منتجاتهم ومنتجات شباب الخريجين وغيرهم من الملابس والأثاث المعدني والمفرشات وورق البردي والمنتجات الحرفية والغذائية ومستلزمات الخيول والفرسان وسروج الخيل.