رسميا.. مصر تواجه بوتسوانا 14 أكتوبر المقبل
الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 02:38 م
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الفجر الرياضي
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أعلن الاتحاد البوتسواني لكرة القدم، عن السفر للقاهرة أكتوبر المقبل لمواجهة منتخب مصر وديا خلال فترة التوقف الدولي.
وكشف الاتحاد البوتسواني
لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على تويتر، عن مواجهة منتخب مصر في لقاء ودي يوم 14 أكتوبر
المقبل.
وستكون هذه المباراة هي ضربة البداية لمشوار الجهاز الفني الجديد بقيادة حسام البدري، الذى تولى المهمة بشكل رسمي بالأمس.
وفقا للاتحاد البوتسواني فأن اللقاء سيتم إقامته في مصر، ومن المنتظر أن تصل بعثة منتخب بواتسوانا إلى مصر يوم 7 أكتوبر المقبل، على أن يدخلوا في معسكر إعدادي، ينتهي بلقاء منتخب مصر يوم 14 من نفس الشهر.
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