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موقع CNN| "السيسي" عن دعوات التظاهر: "لا يمكن خداع المصريين ولا داعي للقلق"

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 02:36 م
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موقع CNN| السيسي عن دعوات التظاهر: لا يمكن خداع المصريين ولا داعي للقلق
الرئيس السيسي
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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه لا يمكن خداع المصريين وأنه لا يوجد داع للقلق من الدعوات للتظاهر، وذلك لدى وصوله إلى مطار القاهرة قادما من الولايات المتحدة الأمريكية لحضور جلسات الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك، بحسب موقع سي إن إن بالعربية.

ونقل التلفزيون المصري، على لسان السيسي قوله: "إن مصر بلد قوى بالمصريين والاعلام له دور قوى في توعية الشعب.. مصر بلد له مكانة عظيمة بشعبها ولا يمكن خداع المصريين ولا داعي للقلق"، لافتا إلى أن "هناك محاولة لتزييف الحقائق وخلق صورة مغايرة للواقع".

ونشرت الصفحة الرسمية للرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، على موقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو بعنوان: "جانب من استقبال السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي عند وصوله أرض الوطن بعد مشاركته في فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة".
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