موقع CNN| "السيسي" عن دعوات التظاهر: "لا يمكن خداع المصريين ولا داعي للقلق"
الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 02:36 م
Advertisements
Advertisements
Advertisements
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه لا يمكن خداع المصريين وأنه لا يوجد داع للقلق من الدعوات للتظاهر، وذلك لدى وصوله إلى مطار القاهرة قادما من الولايات المتحدة الأمريكية لحضور جلسات الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك، بحسب موقع سي إن إن بالعربية.
ونقل التلفزيون المصري، على لسان السيسي قوله: "إن مصر بلد قوى بالمصريين والاعلام له دور قوى في توعية الشعب.. مصر بلد له مكانة عظيمة بشعبها ولا يمكن خداع المصريين ولا داعي للقلق"، لافتا إلى أن "هناك محاولة لتزييف الحقائق وخلق صورة مغايرة للواقع".
ونشرت الصفحة الرسمية للرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، على موقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو بعنوان: "جانب من استقبال السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي عند وصوله أرض الوطن بعد مشاركته في فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة".
Advertisements
- كيف استقبلت الجالية المصرية "السيسي" بأمريكا؟ (فيديو)
- وجبات غذائية مجانًا.. 5 مشاهد تلخص الاستقبال الحافل للسيسي في نيويورك
- حشود المصريين ترحب بالسيسي خلال كلمته بالأمم المتحدة
- "السيسي": "البلد جامدة بيكم يا مصريين"
- مش هيسبوكم تنجحوا ولا تتهنوا.. السيسي يخاطب المصريين بشأن أعداء الوطن
- تصريح قوي للرئيس السيسي بشأن طلب تفويض جديد من المصريين
- نص كلمة "السيسي" لـ المصريين عقب عودته من الأمم المتحدة (فيديو)
- "لا داعي للقلق".. السيسي يُطمئن المصريين ويُوجه رسالة نارية للجماعات الإرهابية
- أسبوع رئاسي مكثف.. رسائل للمصريين والمشاركة في فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة
- بهتاف "تحيا مصر".. مسيرة حاشدة لتأييد "السيسي" في المنصة