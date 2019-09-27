بعد تعرضه لوعكة صحية.. تفاصيل زيارة محافظ قنا لأسقف نجع حمادي

الجدير بالذكر أن نيافته كان قد أجرى بعض الفحوصات والتحاليل الطبية خلال الأسبوع قبل الماضي، في أثناء إقامته بأحد المستشفيات الغردقة بحسب توصيات الأطباء.



وكان مصدر كنسي من إيبارشية نجع حمادي للأقباط الأرثوذكس، قد كشف عن أن الأنبا كيرلس، أسقف الإيبارشية يعاني من انزلاق في الفقرة الرابعة والخامسة في العمود الفقري.



وأكد المصدر في تصريح إلى بوابة الفجر، أن الأنبا كيرلس، يمر حاليا بظروف صحية صعبة وهو الآن يخضع للعلاج طبقًا لتوصيات الأطباء.



وأضاف المصدر، أن الأطباء أفادوا بأن الأنبا كيرلس سوف يقيم داخل المستشفى لبضعة أسابيع وذلك لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.



وطالب المصدر من الجميع الدعاء والصلاة له ليتم شفائه ويعود إلى أبنائه في الإيبارشية.



وكان الأنبا كيرلس، أسقف نجع حمادي للأقباط الأرثوذكس، قد أعلن الجمعة الماضية، عن توزيع ختام جوائز المهرجان الصيفي الثامن عشر المقام تحت عنوان "رأتك عيناي 2019" عقب الانتهاء من إعلان التصفيات النهائية خلال أسبوعين.



وقال أسقف نجع حمادي في بيانه، إن ختام المهرجان الصيفي سيتم إقامته في أربع مناطق داخل الايبارشية حرصا وتقديرا للخدمة العامة للمهرجان وتسهيلًا لإقامة المهرجان الصيفي لعام 2019 منذ أن بدأ من ثماني عشر عامًا.



ونوه " كيرلس"، بأن احتفال المهرجان سيوف يقتصر في 4 كنائس وهي كالاتي:



كنائس مركز ابوتشت سيقام الاحتفال في كنيسة العذراء مريم والأنبا انطونيوس بقرية ابوشوشة يوم الاثنين المقبل.



كنائس مركز مدينة فرشوط سيقام الاحتفال في دير الشهيد العظيم مار جرجس بحاجر الدهسة يوم الثلاثاء المقبل.



كنائس بهجورة سيقام الاحتفال في كنيسة مار جرجس الكبرى بذات القرية وذلك يوم الأربعاء المقبل.



كنائس مدينة نجع حمادي سيقام الاحتفال بها في كاتدرائية مار يوحنا الحبيب وسط مدينة نجع حمادي يوم الخميس المقبل.

استقبل نيافة الأنبا كيرلس، أسقف نجع حمادي، أمس الخميس، بدير الأنبا بضابا بنجع حمادي، اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا.وتأتي هذه الزيارة للسؤال على صحه نيافته بعد عودة نيافة الأنبا كيرلس إلى مقر المطرانية بنجع حمادي، حيث اطمأن المحافظ على الحالة الصحية لنيافته.