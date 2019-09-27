كونتي: مواجهة سامبدوريا صعبة وإنتر ميلان ليس مرشحًا للفوز بلقب الدوري الإيطالي

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اعترف أنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر ميلان بصعوبة مباراة فريقه غدًا أمام سامبدوريا في إطار مباريات الجولة السادسة من الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم "الكالتشيو".



وتحدث كونتي في المؤتمر الصحفي قبل مباراة الغد :" اللعب في المراتسي هو دائماً فخ. ملعب صعب والسامب فريق جيد بقيادة مدرب جيد في التنظيم".



وأضاف :"يجب أن نكون حذرين للغاية، سيكون لقاءً صعباً وعلينا تقديم أقصى ما لدينا في هذا اللقاء لتحقيق نتيجة إيجابية".



وتابع :" لا أحد يبدأ المباراة لكي يخسر. في أذهاننا هناك إرادة كبيرة للفوز، تحقيق الانتصارات المتتالية هي نتيجة للعمل الذي تبذله".



وزاد :"الآن فزنا في 5 مباريات وعلينا المواصلة بنفس الإرادة ونفس الرغبة وأن نتحسن بالجوانب التي نحتاج التحسن بها".



وأوضح :" عندما تغير المدرب أنت تغير كل شيء، هناك طريق عليّ أن أسلكه أنا وكل المدربين الجدد الآخرين".



وعن قوة دفاع فريقه قال كونتي :" أعتقد عندما نتحدث عن قوة الدفاع فنحن لا نتحدث عن خط الدفاع فقط بل 11 لاعب بالملعب، الشيء الأكثر أهمية هو وجود توازن بين المرحلتين بالدفاع والهجوم".



وأشار :" نحن لسنا المرشح للفوز بالدوري، هناك اليوفي ونابولي متقدمين علينا، ولكن هذا يجب ألا يغير نهجنا".



وزاد :"رتم البطولة بأكمله ارتفع هناك مثلاً لاتسيو فريق قوي وواقعي، الموسم الماضي حققوا كأس ايطاليا وهذا العام يمكنهم المنافسة على المراكز الأربع الأولى".



وأوضح :"لكي تفهمون ما أقصده انتظروا لتاريخ الفريق آخر 9 سنوات، كان هناك دائماً صعود وهبوط كبير، لست أول مدرب ينتصر في الجولات الخمس الأولى مانشيني فعل ذلك، وقبل موسمين الفريق كان متصدر لغاية ديسمبر وبعدها تأهل الفريق للأبطال في الجولة الأخيرة".



وحول التدوير في تشكيل فريقه أكد كونتي :" دائماً المباراة القادمة هي المباراة الأهم، باقي المباريات سيأتي وقتها. حالياً في ذهننا مباراة سامبدوريا".



وواصل :"ستكون هناك مداورة ولكن سيتعين علينا المخاطرة باختيار تشكيلة متوازنة".



وأتم حديثه :" جميع اللاعبين متاحين وبخير، دامبروزيو لاعب يمكنه القيام بالعديد من الأدوار وأنا سعيد بتواجده".

