شاهد.. الإخوان "يفبركون" معلومات مضللة عن الدولة المصرية

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أذاعت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، تقريرا يرصد "فبركة" جماعة الإخوان لعدد من الصور والفيديوهات والتصريحات المنسوبة لبعض القيادات في الدولة بهدف تزييف وعي المصريين.



وأوضح التقرير، أن جماعة الإخوان ورواد السوشيال ميديا التابعين لهذه الجماعة قاموا بوضع بعض التسريبات زعموا أنها منسوبة إلى قيادات الدولة مثل وزير الدفاع، وقاموا بنشرها على وسائل التواصل الاجتماعي.



وتضمن التقرير بعض التصريحات التي فبركتها الإخوان وروجتها عن مسئولين مصريين، مثل تداولهم تصريح عن وزير الدفاع الفريق محمد زكي، جاء فيه: أن القوات المسلحة تؤمن المتظاهرين بطريق النصر المؤيدين للدولة المصرية.



وروجوا الإخوان لتصريح آخر على لسان الفريق محمد فريد حجازي، جاء فيه: أن القوات المسلحة ستتصدى بكل حسم لجماعة الإخوان الإرهابية وجميع تحركاتها.



وكان وزير الدفاع الفريق أول محمد زكي في استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي عند وصوله إلى مصر عائدا من مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكان المتحدث العسكري أصدر بيانا أكد فيه أن أي تصريحات على لسان أي قيادات في الدولة ستكون من قبل المتحدث العسكري في بيان رسمي نابع من الدولة المصرية.



هذا وقد أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي في التصريحات التي أدلى يها عقب عودته من مشاركته في اجتماعات الأمم المتحدة، أن وعي المواطن المصري زاد، ولن ينخدع بالصورة المزيفة التي يرسمها أعداء الوطن.