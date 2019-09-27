وكيل أوقاف الإسكندرية: الله توعد المنافقون ومثيري الشائعات بالعذاب الشديد



وقال الشيخ محمد خشبة، إن الصراع بين الحق والباطل قديم قدم البشرية وسوف يظل قائما إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وان أساليب أهل الباطل للنيل من أهل الحق كثيرة ولكن ابرزها هو إثارة الشائعات والقلاقل لنشر الفتن وهدم الدول والمجتمعات، ولكن الله عزوجل نبه أهل الحق وارشدهم إلى هذه المكائد حتى لا يقعوا فى شباك أهل الباطل فقال تعالى (يا أيها الذين آمنوا إن جائكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على مافعلتم نادمين).



وأضاف خشبة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حذرنا من نقل كل ما نسمع بل عد ذلك من الكذب فقال صلى الله عليه وسلم (كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع)، وان الناظر فى تاريخ الأمة يجد أن أعظم المصائب التى اصابتها كانت بسبب شائعات مغرضة كان الغرض منها النيل من الإسلام وأهله فإن المشركين حاولوا أن يصرفوا الناس عن دعوة رسول الله صل الله عليه وسلم بالأكاذيب والاراجيف فقالوا عنه ساحر وكذاب، وكدا المسلمون فى أحد أن يهلكوا عن بكرة ابيهم بسبب شائعة أطلقها المشركون لما اشاعوا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل ففت ذلك فى عزم الصحابة حتى ألقوا السلاح واستسلموا للموت وكادت تدمر مجتمع المدينة بأكمله لما تكلم المنافقون فى حادثة الإفك وخاض فيها الخائضون.



وتابع وكيل أوقاف الإسكندرية، قد توعد الله عزوجل المنافقون وكل مثير للشائعات والاضطرابات والقلاقل بالعذاب الشديد والطرد من رحمته قال تعالى (لئن لم ينتهى المنافقون والذين فى قلوبهم مرض والمرجفون فى المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها الا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا)، فلا بد للمجتمع المسلم ان يكون واعيا لخطر الشائعات لأنها تدمر المجتمعات وتفرق الجماعات وتقضى على بنيان الدول.



وأكد خشبة أن أفضل أسباب للقضاء الشائعات: "إحسان الظن بالغير وعدم تصديق كلام يقال من غير بينه قال تعالى (لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا افك مبين) - السكوت عنه فإن السكوت وعدم اشاعتها فإن الباطل يموت بالسكوت عنه، تبين الحق للناس وإظهار كذب الشائعات".



وتابع فليحذر أهل هذه البلد الطيبة ان ينساقوا وراء الشائعات فيدمروا وطنهم وبلادهم ويغضبوا ربهم تبارك وتعالى اللهم احفظ بلادنا من كل مكروه وسوء اللهم اصرف عنها البلاء اللهم جنبها الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم من أراد بلادنا بسوء فاجعل كيده فى نحره واشغله بنفسه اللهم صب على بلادنا الخير صبا اللهم اجعل مصرنا سخاء رخاء يأتيها رزقها رغدا من كل مكان اللهم رحماك رحماك بالبلاد وأهلها اللهم احفظهم بحفظك اللهم احفظ جيشنا ورجال أمننا من كل مكروه وسوء اللهم احفظهم فى انفسهم واهليهم اللهم احفظ بهم البلاد وأهلها يارب العالمين انك على كل شئ قدير.

وجهت مديرية أوقاف الإسكندرية، بتوجيهات فضيلة الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، والدكتور عبد الرحمن نصار وكيل المديرية، قافلة دعوية إلى مساجد إدارة محرم بك بقيادة فضيلة الشيخ حسن عبدالبصير مدير عام الدعوة تحت عنوان (خطورة الشائعات وتزيف الوعي).