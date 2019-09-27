أزمة مدوية تواجه الزمالك قبل لقاء بطل السنغال



وحدد نادي الزمالك يوم الأحد المقبل بشكل نهائي موعدًا لخوض اللقاء في إياب دور الـ32 لدوري أبطال افريقيا على ستاد برج العرب بالإسكندرية.



وبذل مسئولو الزمالك محاولات قوية مع مسئولي النادي السنغالي طوال الساعات الماضية لإقناعهم بحل الأمر لكنه قوبل بالرفض من جانبهم حتى الآن.





كان لقاء الذهاب بين الفريقين في السنغال قد انتهى لمصلحة جينيرسيون فوت بهدفين مقابل هدف واحد وهو ما يزيد من صعوبة وأهمية لقاء الإياب.





جاء قرار إدارة الزمالك وتفضيل خوض المواجهة على برج العرب حتى يتحضر الجماهير بشكل طبيعي على عكس الوضع في بتروسبورت بسبب إقامة المباراة بدون جمهور في القاهرة وهو ما ترفضه إدارة الزمالك التي ترى أن حضور الجماهير يمثل أهمية كبيرة ومنح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة.





يستعد فريق الزمالك لملاقاة جينيرسيون فوت السنغالي يوم الأحد المقبل في إياب دور الـ32 لدوري أبطال افريقيا يوم الأحد المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية، بعد خسارة لقاء الذهاب بهدفين مقابل هدف واحد.



وتغلب الزمالك على الاتحاد السكندري بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة الأولى لبطولة الدوري على ستاد بتروسبورت، سجله مصطفى محمد مهاجم الفريق.



وحصل مسئولو الزمالك على موافقة الجهات الأمنية بحضور ما يقرب من 5 آلاف متفرج لمباراة الإياب أمام بطل السنغال وسط محاولات لزيادة عدد الحضور الجماهيري إلى 20 ألف في ظل خوض اللقاء من الأساس على ستاد برج العرب.



ومن المنتظر عودة طارق حامد لاعب الفريق للمشاركة في مباراة بطل السنغال، بعد غيابه عن مباراة الاتحاد السكندري في بطولة الدوري لحصوله على 3 إنذارات، ويعتبر قوة ضاربة في خط وسط الملعب لما يمتلكه من إمكانيات عالية.



وشارك أحمد سيد زيزو بدلًا من طارق حامد في المواجهة الماضية لتعويض النقص وقدم مستوى مميز وحصل على إشادة الجهاز الفني للفريق والذي طالبه بالحفاظ على مستواه خلال الفترة المقبلة.



يرغب نادي جينيرسون فوت السنغالي في خوض مباراة الزمالك غدًا السبت في إياب دور الـ32 لدوري أبطال افريقيا على ستاد بتروسبورت وعدم نقلها إلى ستاد برج العرب بالإسكندرية.