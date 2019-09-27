منح مهلة جديدة لطلبات التقنين لاسترداد أراضي الدولة بدمياط



وافتتحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط والدكتورة نيفين جامع رئيس جهاز تنمية المشروعات، أمس الخميس، المرحلة الأولى لهذا العام من معرض الأثاث " صنع فى دمياط" المقام بأرض المعارض بمدينة نصر على مساحة ٦ آلاف متر، وبمشاركة ٥٠ عارض من محافظة دمياط كما يستمر حتى الخامس من شهر أكتوبر القادم.



وذكرت محافظ دمياط فى تصريح لها أن سلسلة معارض صنع فى دمياط تأتى إنعكاسًا للبروتوكول المبرم مع جهاز تنمية المشروعات حيث يعد المعرض المفتتح اليوم هو الحادى عشر منذ إنطلاقه عام ٢٠١٦ وذلك بواقع ٦ مراحل بعامى ٢٠١٧،٢٠١٦ و٤ مراحل بعام ٢٠١٨ بهدف فتح آفاق تسويقية جديدة لمنتجات صغار الصناع من الأثاث الدمياطى وكذلك تنشيط الحركة التجارية بالمحافظة، لافتة إلى أنه ومن المقرر تنفيذ ٤ مراحل متتالية لهذا العام بدء من اليوم وحتى الرابع من نوفمبر القادم.



كما أكدت الدكتورة منال عوض أن هذا المعرض يأتى ضمن خطة المحافظة والإستراتيجية التى تنتهجها للنهوض بصناعة الأثاث وإبراز دور صغار الصناع وتتويج منتجاتهم وإكسابهم خبرة المشاركة في المعارض مؤكدة أيضًا تضافر كافة الجهود بين أجهزة الدولة المختلفة لإنجاح كافة المبادرات الداعمة لهذه الصناعة.



وفى سياق متصل، توجهت محافظ دمياط بالشكر إلى الدكتورة نيفين جامع على دعمها المستمر لسلسلة معارض صنع فى دمياط وعملها الدائم على إتاحة فرص تسويقية جديدة لصغار الصناع بدمياط.



ومن جانبها، أعربت الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات عن سعادتها بافتتاح هذا المعرض بإعتباره أحد أهم الأساليب للترويج لهذا القطاع الصناعى الهام مشيدة بجودة المنتجات المعروضة وأسعارها المناسبة والتى تعد فرصة كبيرة أيضًا لأهالى محافظة القاهرة.

أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، حرص كافة أجهزة الدولة على دعم المواطنين الجادين في التقنين وسداد حق الشعب وذلك بعد الإعلان عن قرار اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية عن منح مهلة جديدة لمن قدموا طلبات التقنين فى الموعد القانونى قبل غلق باب تلقى الطلبات فى ١٤ يونيو ٢٠١٨، وحصلوا على أذونات لرسوم الفحص والمعاينة أن يتقدموا بسداد الرسوم الخاصة بهم والدخول مجددا فى دورة التقنين واستكمال باقى الإجراءات.وصرحت المحافظ أن اللجنة قد أكدت أن المهلة المحددة لذلك تنتهى فى ٣١ أكتوبر المقبل لافتة إلى أنه تم تلقى توجيهات واضحة من قبل وزارة التنمية المحلية لتنفيذ هذا القرار الذى صدر للتيسير على المواطنين ومنح الفرصة لأكبر عدد منهم لتقنين أوضاعه.كما أشارت الدكتورة محافظ دمياط، مجددا أن هذا القرار يستهدف المواطنين الذين تقدموا بطلبات فى الوقت القانونى وتم تسجيلها على المنظومة الإلكترونية وحصلوا بالفعل على أذونات بسداد رسوم المعاينة والفحص لكنهم لم يقوموا بسدادها لأى سبب عارض أو طارئ.تحرك الالاف من أهالي محافظة دمياط، للمشاركة في مسيرة تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تحرك أكثر من ٥ آلافمواطن من كافة قري المحافظة، للاعلان عن تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي واعلان الرفض عن اية دعوات التظاهر او للتخريب.وخرج الاهالي من كافة مراكز المحافظة للمشاركة في مسيرة التأييد المقامة بالمنصة بميدان الشهيد هشام بركات رافعين لافتات تحمل صور الرئيس عبد الفتاح السيسي ولافتات أخرى تحمل اسم محافظة دمياط.كما ينتوي عدد من الاهالي التحرك فى مسيرات تأييد بميدان الساعة بدمياط وهو أشهر ميادين المحافظة.