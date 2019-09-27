قبل لقاء ريال مدريد.. تاريخ مواجهات الأهلي مع الأندية العالمية (تقرير)

عقد وفد النادي الأهلي المتواجد في أسبانيا والذي يضم المهندس خالد مرتجي والمهندس محمد سراج الدين عضوا مجلس إدارة النادي للمشاركة في مؤتمر صناعة كرة القدم العالمية اجتماعًا مع بتراجينيو مدير العلاقات الدولية بنادي ريال مدريد ورئيس الجامعة بمكتب الأخير، وشهد الاجتماع الذي جاء وديًا للغاية مناقشة العديد من الملفات.





و تطرق الحوار خلال الاجتماع إلى إقامة مباراة ودية بين الأهلي وريال مدريد يتم تحديد موعدها في وقت لاحق على غرار مباراة القرن التي أقيمت بين الناديين عام ٢٠٠١ بالقاهرة وانتهت لمصلحة الأهلي بهدف للا شئ، واقترح بتراجينيو مدير العلاقات الدولية بالنادي المدريدي، إقامة المباراة في مدريد ورحب وفد الأهلي بالإقتراح لحين العرض على مجلس الإدارة.





وتقابل النادي الأهلي مع العديد من الأندية العالمية خلال تاريخه الطويل في مباريات ودية مع أندية من مختلف دول العالم، حقق في بعضها انتصارات تاريخية، وتلقي هزائم مدوية في البعض الآخر.





ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير تاريخ مواجهات الأهلي مع الأندية العالمية:-





- ريد ستار بلجراد:





تقابل الأهلي مع فريق ريد ستار بلجراد بطل يوغسلافيا وقتها، ونجح المارد الأحمر في الفوز بنتيجة 3-1، سجل الأهداف (ميمي الشربيني "هدفين" - صالح سليم "هدف").





- برشلونة:





تلقي الأهلي هزيمة قاسية أمام فريق برشلونة الاسباني في مباراة ودية جمعتهما في أبريل عام 1960 بنتيجة 6 - 1 سجل هدف المارد الأحمر (طه اسماعيل)





كما تقابل الأهلي مع فريق برشلونة في 24 أبريل لعام 2007 بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس النادي وخسر المارد الأحمر 4 -0.



- بنفيكا:





التقي الأهلي مع فريق بنفيكا البرتغالي في 29 مايو 1962 وفاز المارد الأحمر 3 - 2 سجل الأهداف (طه اسماعيل "هدفين" - بدوي عبد الفتاح "هدف").





- سانتوس:





تقابل الأهلي مع فريق سانتوس البرازيلي في مارس 1973 وخسر المارد الأحمر بخماسية نظيفة.





- بوروسيا مونشنجلادباخ:





التقي فريق الأهلي مع فريق بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني في 5 أبريل لعام 1976 وانتهت المباراة بالتعادل 2-2، سجل للأهلي (أحمد عبد الباقي - أنور سلامة).





- اوستريا فيينا:





تقابل الأهلي مع فريق اوستريا فيينا بطل النمسا في 23 أغسطس لعام 1976 وفاز المارد الأحمر 3-1 سجل الأهداف (مصطفي عبده "هدفين" - محمود الخطيب "هدف").





- بايرن ميونيخ:





تقابل الأهلي مع فريق بايرن ميونيخ الألماني في 19 ديسمبر لعام 1977 وفاز المارد الأحمر 2- 1 سجل للأهلي (محمود الخطيب - شريف عبد المنعم).





والتقي الأهلي مجددًا مع الفريق البافاري عام 1980 وفاز بطل ألمانيا بهدفين دون مقابل.





كما تغلب فريق بايرن ميونخ على الاهلي بهدفين مقابل هدف في مباراة ودية جمعتهما يوم 7 يناير 2012 على ملعب نادي الريان في العاصمة القطرية (الدوحة)، وسجل للأهلي (محمد بركات).



- ستيوا بوخارست:





التقي الاهلي مع فريق ستيوا بوخارست الروماني عام 1986 وحقق المارد الاحمر فوزًا عريضًا بنتيجة 3 - 0.





- ريال مدريد:





استضاف الأهلي نظيره فريق ريال مدريد في مباراة تاريخية أقيمت يوم 4 أغسطس لعام 2001 علي استاد القاهرة الدولي، وكان يقود المارد الأحمر المدرب البرتغالي مانويل جوزيه، وفاز الأهلي بهدف دون مقابل سجله النيجيري صنداي





- روما:





واجه فريق الأهلي نظيره روما الإيطالي في 11 أغسطس لعام 2002 في مباراة ودية، وفاز المارد الأحمر 2-1، سجل للأهلي (إبراهيم سعيد - افلينو).





- أياكس:





واجه فريق الأهلي نظيره أياكس أمستردام الهولندي في 24 يناير 2003 وفاز الفريق الهولندي 2-1، وسجل هدف الأهلي (وائل جمعة)، والمفارقة المثيرة أن أحمد حسام "ميدو" نجم الزمالك السابق سجل الهدف الثاني لفريق أياكس حيث كان محترفا ضمن صفوفه وقتها.





- ريال سوسيداد:





تقابل فريق الأهلي مع ريال سوسيداد الاسباني في 16 أغسطس 2003 وانتهي الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي 1-1، سجل هدف الأهلي (وائل رياض)، وفاز الفريق الاسباني 4 - 3 بركلات الترجيح.



