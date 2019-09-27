شاهد.. الصورة الأولى لدينا الشربيني وكريم عبدالعزيز من فيلمه الجديد

تشارك النجمة دينا الشربينى، مع النجم كريم عبدالعزيز في فيلمه الجديد الذي يحمل اسم "البعض لايذهب للمأذون مرتين".





ويواصل الفنان كريم عبدالعزيز تصوير المشاهد المختلفة للفيلم في مناطق مختلفة مع فريق العمل.





يشارك الفنان كريم عبدالعزيز كلاً من النجوم ماحد الكدواني، نيللي كريم، محمد ثروت، غادة عادل، تدور الأحداث غي الفيلم حول مجموعة من المشكلات التي توجد بالخياة الزوجية مثل الطلاق والخيانة، ومعاملة الرجل لزوجته قبل وبعد الزواج، وكذلك المرأة، ويتناول الفليم المشكلات بشكل كوميدي اجتماعي لسرد المشكلات بشكل مبسط، الفيلم من تأليف أيمن وتار ومن إخراج المخرج الموهوب أحمد الجندي.





في سياق متصل حصد النجم كريم عبدالعزيز من فيلمه الأخير "الفيل الأزرق 2" أعلي إيرادات ضمن الأفلام التي شاركت في موسم عيد الأضحي لعام 2019، وهي أعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية.





فيلم الفيل الأزق 2 تدور أحداثه في دراما وغموض ورعب، الفيلم من إخراج مروان حامد، ومن تأليف الكاتب المتميز أحمد مراد، شارك غي بطولته النجمة هند صبري، نيللي كريم، إياد نصار، تارا عماد، أحمد خالد صالح، ومن إنتاج شر ظ ة سينرجي للإنتاج الفني لمالكها المنتج تامر مرسي.





علي صعيد آخر شاركت النجمة دينا الشربيني في بطولة مسلسل (زي الشمس) والذي عُرض في دراما رمضان لهذا العام، وحقق نجاح منقطع النظير فور إذاعة أولي حلقاته علي الشاشة الفضية، دارت أحداثه في دراما تشويقية تصاعدت معها أحداث المسلسل بشكل سريع، واصبح الجمهور ينتظر كل حلقة لمعرفة الجديد من الأحداث، شارك في البطولة النجمة سوسن بدر، ريهام عبدالغفور، أحمد داوود، المسلسل من إنتاج جمال سنان، وعُرض علي شاشة مجموعة قنوات إم بي سي مصر.





كما تشارك دينا الشربيني في دراما رمضان لعام (2020) بمسلسل ( شفيقة ومتولي) ويشاركها البطولة أيضاً النجم أحمد داوود بعد أن كونوا ثنائي ناجح في مسلسل زي الشمس وأحبهما الجمهور سوياً كثنتئي فني اثبت نجاحه هلي الشاشة التليفزيونية.



