زيدان يكشف موقف ثلاثي ريال مدريد من المشاركة أمام أتلتيكو

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تحدث الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد عن مباراة فريقه غدًا أمام أتلتيكو مدريد في قمة مباريات الجولة السابعة من الدوري الإسباني "الليجا".



وقال زيدان في المؤتمر الصحفي قبل مباراة الغد :"الفريق مستعد لمباراة الغد أمام أتلتيكو مدريد، الآن لدينا مباراة جديدة وتحمل الثلاث نقاط".



وأضاف :"دائماً تكون المسؤولية كبيرة سواء كمدرب أول لاعب، في هذا النادي الكبير يجب أن تتحمل المسؤولية في كل شيء، نحن نعرف ماذا يجب أن نفعله".



ورد على سؤال بأن أتلتيكو نادٍ للشعب :" أنا لست مهتم بهذا الأمر، يمكن أن يقول الناس أنه نادي الأثرياء أو أي شيء آخر، يمكن أن تسأل ماذا يفكر به الفريق وماذا يريد لاعبي الفريق، إننا نعمل بجد كل يوم من أجل هذا النادي"



وأشار :" أنا لست مُهتم بلاعبين الفرق الأخرى، أنا أملك أفضل اللاعبين في فريقي وأنا سعيد بالجميع، فقط يوم غد نريد أن نقدم كل شيء على أرضية الملعب وأن نلعب بكثافة كبيرة كما فعلنا في سابق المُباريات".



وأردف :" أنا متأكد بأن إيدين هازارد سيظهر أفضل نسخة لهُ والجميع يعرف ذلك، في مُباراة إشبيلية قدم مُباراة رائعة وأنا أعلم بأن الجميع يريد من هازارد تقديم المزيد، نحن سوف ندعمه لأنه لاعبنا، هازارد لديه المزيد وسوف يظهر ذلك لكم".



واستطرد :" "أود ان اتمكن اللعب و معي 25 لاعب جاهزين ، لكن للأسف هذا لم يحدث إلى الآن".



وأوضح :"أمام أتلتيكو ، نحن نعرف أنها ستكون مباراة صعبة، . سيتعين علينا بذل الكثير من الأشياء ، وليس فقط الحدّه".



وحول جاهزية الثلاثي المصاب للمشاركة في المباراة قال زيدان :" كل من مودريتش وإيسكو ومارسيلو أفضل حالًا، غداً سترون من سيشترك".



وعن سيميوني مدرب الأتلتيكو قال :" سيميوني يدرس الخصم جيداً ، مثل باقي الخصوم".



وأتم حديثه:" لا أعرف التشكيلة التي سوف ندخل بها في الديربي، لوكا مودريتش وإيسكو عادوا للتدرب مع المجموعة وهم مُتاحين ومارسيلو تدرب معنا هذا اليوم، بالنسبة للوكاس فاسكيز هو لاعب رائع ورودريغو غوس وفينسيوس مختلفان لكنهما جيدان وصغار جداً".

