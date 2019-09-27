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خبر سار لبرشلونة بشأن نجم الفريق

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 01:27 م
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خبر سار لبرشلونة بشأن نجم الفريق
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الفجر الرياضي
 
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زفت التقارير الصحفية الإسبانية الصادرة اليوم، خبرا سارا لجماهير فريق برشلونة الإسباني، بعدما كشفت عن تطور جديد بشأن نجم الفريق الشاب.


وتحدثت التقارير الإسبانية حول أخبار جديدة بشأن استدعاء أنسو فاتي مهاجم برشلونة الشاب لقائمة منتخب إسبانيا تحت 17 عامًا للمشاركة في كأس العالم للناشئين الذي سينطلق في الشهر المقبل.

 

وحصل فاتي على الجنسية الإسبانية هذا الشهر، من أجل التواجد مع منتخب إسبانيا تحت 17 عاما في كأس العالم في الفترة بين 26 أكتوبر إلى 17 نوفمبر المقبل.

 

وذكرت إذاعة "كادينا كوبي" الإسبانية، أن أنسو فاتي لن يشارك في كأس العالم تحت 17 عامًا مع منتخب إسبانيا، ولن يغيب شهر عن برشلونة كما أشيع، ليكون متاحًا للبلوجرانا في كلاسيكو الليجا ضد ريال مدريد يوم 26 أكتوبر على ملعب الكامب نو.

 

وتابعت الإذاعة الإسبانية، أن  فاتي سيتلقى إتصالًا من قبل منتخب إسبانيا تحت 21 عامًا، ولن يفوت أي مباراة مع البارسا.

 

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