ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مؤسس المخابرات القطرية: "إحنا اللي علمنا تميم يكتب اسمه"

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 01:25 م
Advertisements
مؤسس المخابرات القطرية: إحنا اللي علمنا تميم يكتب اسمه
اللواء محمود منصور
Advertisements
طباعة
هدى عبدالرازق
 
Advertisements
قال اللواء محمود منصور، مؤسس المخابرات التركية، إن إنشاء دولة مثل قطر صغيرة في حجمها ومساحتها لقناة لمهاجمة مصر يعد مهزلة، مضيفا: "إحنا اللي درسنا الإعلام لقطر، وعلمناه ليهم"، منوها بأن مصر كان لها دور كبير في إنشاء وزارة التعليم في قطر.

وأشار "منصور"، خلال حواره ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن هدف قناة الجزيرة تقسيم دول الوطن العربي، وتستهدف تكوين جيوش عربية ضد دولهم، منوها بأنهم عندما ينجحون في إسقاط نظام في دولة ما فإن الحكومة التي ستأتي ستكون حكومة عثمانية، والتي كانت سببًا في تخريب الوطن العربي لمدة 800 سنة، فقد حولوا الوطن العربي لمنطقة من التخلف.

وأكد أن الدولة المصرية تسبب خوفا لكثير من الدول، متسائلا كيف لقناة الجزيرة وأتباعها يتخيلون أن المواطن المصري سيسير خلفهم ويلغي عقله؟، لافتا إلى أن أسماء البرامج على قناة الجزيرة تكشف أنها قناة كذبة ولصوص، مضيفا: "في برنامج عندهم اسمه فوق السلطة.. هو أنتم عندكم تميم اللي علمناه إزاي يكتب اسمه.. مين فوقه عندكم".

وأضاف "منصور"، أن المصريين هم من اختاروا الرئيس عبد الفتاح السيسي ليكون حاكما لمصر، مؤكدا أن الجيش المصري يكاد يكون الجيش الوحيد على مستوى العالم سواق الدبابة فيه حاصل على بكالوريوس هندسة، متابعا: "إحنا عندنا مقاتلين في الجيش المصري حاصلين على دكتوراه".
Advertisements
طباعة
المزيد عن: قناه الجزيره قطر تميم الرئيس عبد الفتاح السيسي الجزيره
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الإسباني
فياريال
-
x
21:00
-
ريال بيتيس
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الشباب
-
x
17:25
-
الاتحاد
الوحدة
-
x
19:15
-
الفتح
الأهلي
-
x
19:15
-
النصر
الدوري المصري الممتاز
نادي مصر
-
x
تأجلت
-
أسوان
دوري أبطال إفريقيا
صن داونز
-
x
19:00
-
كوتي دي أور
الترجي التونسي
-
x
20:00
-
اليكت سبورت

DMCA.com Protection Status