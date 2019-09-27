مؤسس المخابرات القطرية: "إحنا اللي علمنا تميم يكتب اسمه"

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قال اللواء محمود منصور، مؤسس المخابرات التركية، إن إنشاء دولة مثل قطر صغيرة في حجمها ومساحتها لقناة لمهاجمة مصر يعد مهزلة، مضيفا: "إحنا اللي درسنا الإعلام لقطر، وعلمناه ليهم"، منوها بأن مصر كان لها دور كبير في إنشاء وزارة التعليم في قطر.



وأشار "منصور"، خلال حواره ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن هدف قناة الجزيرة تقسيم دول الوطن العربي، وتستهدف تكوين جيوش عربية ضد دولهم، منوها بأنهم عندما ينجحون في إسقاط نظام في دولة ما فإن الحكومة التي ستأتي ستكون حكومة عثمانية، والتي كانت سببًا في تخريب الوطن العربي لمدة 800 سنة، فقد حولوا الوطن العربي لمنطقة من التخلف.



وأكد أن الدولة المصرية تسبب خوفا لكثير من الدول، متسائلا كيف لقناة الجزيرة وأتباعها يتخيلون أن المواطن المصري سيسير خلفهم ويلغي عقله؟، لافتا إلى أن أسماء البرامج على قناة الجزيرة تكشف أنها قناة كذبة ولصوص، مضيفا: "في برنامج عندهم اسمه فوق السلطة.. هو أنتم عندكم تميم اللي علمناه إزاي يكتب اسمه.. مين فوقه عندكم".



وأضاف "منصور"، أن المصريين هم من اختاروا الرئيس عبد الفتاح السيسي ليكون حاكما لمصر، مؤكدا أن الجيش المصري يكاد يكون الجيش الوحيد على مستوى العالم سواق الدبابة فيه حاصل على بكالوريوس هندسة، متابعا: "إحنا عندنا مقاتلين في الجيش المصري حاصلين على دكتوراه".

