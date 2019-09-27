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صالح جمعة يغيب عن مران المستبعدين في الأهلي

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 01:10 م
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صالح جمعة يغيب عن مران المستبعدين في الأهلي
صالح جمعة
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علي نبوي
 
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تغيب صالح جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مران لاعبي الفريق الأحمر المستبعدين من قائمة الفريق لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، والمقرر لها مساء غد السبت على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

وحصل صانع ألعاب الأهلي على إذن من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأحمر، بالغياب عن مران المستبعدين الذي أقيم صباح اليوم الجمعة.

وكان السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي قد أعلن قائمة فريقه لمواجهة كانو سبورت الغيني، ولم تضم صالح جمعة وعلي معلول وجيرالدو دا كوستا ومروان محسن ومحمود متولي.

متولي يواصل التأهيل للتعافي من الإصابة
واصل محمود متولي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التأهيل للتعافي من الإصابة بمزق في العضلة الخلفية التي تعرض لها في مباراة الأهلي أمام الزمالك بنهائي كأس السوبر المصري.

وأدى متولي جلسة علاج طبيعي صباح اليوم على هامش مران الفريق الأحمر اليوم الجمعة.

وقاد طارق عبد العزيز إخصائي التأهيل بالجهاز الفني تدريبات اللاعب في الجيم التي تأتي ضمن برنامجه العلاجي والتأهيلي للتعافي من الإصابة في العضلة الخلفية.

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