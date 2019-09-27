حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة الشقق السكنية بحلوان



وأضافت التحقيقات أنه على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وباعداد الاكمنة اللازمة والتحريات عن الأماكن التي يترددون عليها تم ضبطهما وإلقاء القبض عليهما وبتفتيشهم عثر بحوزتهما على أموال ومشغولات ذهبية.



وأشارت التحقيقات إلى أنه بمواجهة المتهمين بواقعة الشرقة المنسوبة إليهما أقروا بها وأنهما قاما بسرقة هذه الشقق " بأسلوب المفتاح المصطنع "، وأخطر اللواء محمد منصور مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيقات وأمرت بما تقدم.



وتنص عقوبة السرقة في المادة 314 على أن يعاقب المتهم بالسجن المشدد من قاما بارتكاب السرقة بالاكراه، وأما المادة 315 نصت على كل من قاما بالسرقة فى الطريق العام سواء كانت داخل المدن او خارجها يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.



وفى المادة 316 تنص على السجن المشدد على المتهم إحدثت السرقة ليلا من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ.



ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 7 سنوات فى هذه الحالات:



على جريمة السرقة التي ترتكب في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.



على جريمة السرقة التي تحصل في مكان مسكون أو معد للسكن أو إذا تم دخول المكان بواسطة التسلق أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة.



أمرت نيابة حلوان الجزئية، بحبس عاطلين لقيامهما بسرقة الشقق السكنية والاستيلاء على ما بداخلها من محتويات 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت النيابة بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة والوقوف على نشاط المتهمين الإجرامي.وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن تلقي قسم شرطة حلوان، بلاغا من الأهالي يفيد بقيام عاطلين بسرقة عدد من الشقق السكنية بدائرة القسم.