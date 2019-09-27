بالأسماء.. نجوم الفن يساندون "السيسي" من أمام النصب التذكاري (صور)

يستعد عددا كبيرWا من نجوم الفن في مصر للنزول إلى ميدان الشهيد هشام بركات، حرصًا منهم على دعم الدولة المصرية، ولتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسى، تدعيمًا منهم للمشروعات الكبيرة التي يقوم بها والإنجازات الهائلة التي قدمتها خلال الفترة القليلة السابقة، وأبرزها شبكة الطرق والكباري الذي استفاد منها كافة أطيافالشعبالمصري.





وعرضت قناة "extra news" مؤخرات فيديوهات للفنانين في مصر يطالبوا فيها محبيهم للنزول معهم، ولعدم السماح بزعزعة الأمن واستقرار البلاد.





حيث قال صبري عبد المنعم: "يا أهل مصر، عشان خاطر مصر وجيش مصر، وشرطة مصر، وشعب مصر ومستقبل أولاد مصر، ومستقبل أحفاد مصر، نتقابل يوم الجمعة الساعة 4 عشان مصر وعشان حاجة مهمة جدا لازم الكل يعرفها، مش عاوزين مصر تضيع مننا تاني، مش عاوزين مصر تضيع مننا تاني، شكرا يا شعب مصر".









وقال الفنان عصام كاريكا،: "صباح الفل عليكم يا شعب مصر الجميل، بكلمكم من لبنان وراجع على مصر بإذن الله، مستنيكم بإذن الله كلكم يوم الجمعة الساعة 4 عند النصب التذكاري وقفة كلنا نؤيد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ونقول اللي بيحصل في مصر حاجة بسيطة لا تذكر كل الفنانين نازلين ونبين للعالم إننا بنأيد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي".









فيما قال الكابتن رضا عبدالعال: "معادنا إن شاء الله الجمعة عند المنصة عشان نوري الخونة اللي هما ضد مصر وضد المصريين، ونعلن تأييدنا للرئيس والجيش والشرطة والقضاء، عاوزين نفرح كلنا ونوري الناس إن مصر مستقرة".









وقال الفنان هاني رمزي: "النهاردة بوجه ليكم رسالة عشان أنا مصري، وفخور ببلدي مصر، وشايف إن البلد دي جميلة، فعلًا البلد دي جميلة بشعبها، شعبها اللي ديما متلاحم مع بعضه، صعب جدًا إننا نسمح لأي حد يدخل من بره يفرقنا عن بعض".









وأضاف: "فيه عناصر كتير دخلت البلد الفترة اللي فاتت عشان تنشر الفوضى، وكل الناس شافت الكلام ده على التليفزيون، بس احنا لا يمكن نسمح تحصل حاجة زي كده، مش عاوزين حد يلعب في دماغنا، هما مين الشرطة والجيش، مش دول ولادنا وأبنائنا وهما كل حاجة، لازم نبص لقدام الفترة دي ومش نبص تحت رجلينا".









وتابع: "لازم نحافظ على البلد ونحبها كويس، إحنا أخذنا دروس من الأيام الصعبة اللي مرت بيها مصر، مش عاوزين حد يلعب في دماغنا، لازم عيالنا يعيشوا كويس وأحفادنا يعيشوا كويس وكل الأجيال الجاية، لازم نفرح ببلدنا ونحبها شوية مينفعش نسمح لأي حد يأثر علينا".









وواصل: "المفروض إننا أخذنا دروس في كل الأيام الصعبة اللي عدت علينا، عاوزين نتجمع عشان نكون كده ديما مع بعض ومحدش يلعب في دماغنا، ومينفعش إطلاقًا إن مصر يحصل لها أي حاجة، مصر دي حاجة كبيرة جدا، مصر حاجة عظيمة جدا".









وقال الفنان محمد فؤاد: "الجمعة الجاية استنونى عند المنصة، هنزل لتأييد الجيش والشرطة وسيادة رئيس الجمهورية، هغنيلكوا أغانيا الجديدة من ألبوم فؤش الجديد.. ومش هتخرب تانى".









وقال الفنان محمد نور: "مستنيكم يوم الجمعة عشان ننزل كلنا ونحتفل بجيشنا ورئيسنا، تحيا مصر".





والفنان أحمد صيام قال: "بحب البلد دى بجيشها بقضائها برئيسها وأعتبر نفسى جندى من جنودها اللى على استعداد يضحوا نفسهم عشانها، عشان كدة هنزل يوم الجمعة اللى جاية فى ميدان الشهيد هشام بركات عشان نقول لكل العالم إن مصر مترابطة وراء قيادتها ومحدش يقدر يهزها وادعوكم تنزلوا معانا".









وقال ريكو: "يلا كلنا نتقابل الجمعة الجاية عند المنصة فى مدينة نصر، عشان نقول للعالم كله إننا مع مصر وجيش مصر ورئيس مصر".









وقال الفنان ياسر الطوبجي: "أنا مواطن مصري، لا أنتمي لأي حزب سياسي أو تيار سياسي، أو أي فئة، لا أنتمي سوى للبلد دي، وتراب البلد دي، ولاد البلد مش بتطلع من بقوهم العيبة، صبعان عليا كم الشر والكراهية اللي تحوم حولين بلدي، بناشد شعب مصر العظيم إنه ينزل يوم الجمعة الجاية أمام النصب التذكاري".









وتابع: "عاوزين نوري العالم كله قد إيه الشعب ده مترابط مع بعضه، مصر دي كبيرة، عظيمة، ونقف ورا بلدنا وقيادتنا، ولا نسمح لأي حد إنه يعطلنا، إحنا تعبنا واستحملنا كتير، وقفنا وقفة رجالة، مش عاوزين أي حاجة تعطلنا".









وقال الفنان حسام حبيب: "بقول لمصر ورئيسها وجيشها إحنا في ظهركم ومعاكم وربنا يصبركم ونشوفكم في أعلى شأن"، فيما قالت الفنانة شيرين عبد الوهاب: "اللي ملهوش كبير بيشتريلة كبير، واحنا عندنا كبير".



