خبير مالي يتوقع عودة الأداء الإيجابي للبورصة بعد وصول الأسهم لأدني المستويات السعرية

قال سعيد الفقي خبير أسواق المال ، أنه إستمرارا لسياسة البنك المركزي التوسعية ، فقد قام بتخفيض سعر الفائدة بمقدار. 1% بعد تخفيضة الشهر السابق بقدار1.5%، ويعد هذا التخفيض المتتالي هو الأعلي خلال شهرين منذ قرار تحرير سعر الصرف في الثالث من نوفمبر عام 2016، وذلك نتيجة للعديد من النتائج والمؤشرات الإيجابية واللتي كان ابرزها انخفاض التضخم عند 7.5 % ، بعد ان وصل في السابق الي 34%، وارتفاع معدل النمو ليصبح الأعلي افريقياً، بالإضافة لإرتفاع الإحتياطي النقدي لأعلي مستوياته وإنخفاض معدلات البطالة وزيادة الصادرات وإنخفاض الواردات.

وأوضح الفقي من خلال تصريح خاص ل" فجر " أن هذه العوامل شجعت ويسرت للبنك المركزي المصري إتخاذ قرارة بالتخفيض الثاني علي التولي.

وعن تأثير هذا التخفيض علي البورصة فأشار الخبير ،الي أنه يعد أيجابي بشكل كبير خاصة في ظل الأحداث اللتي مرت بها البورصة المصرية خلال الفترة السابقة، حيث أن الإستثمار الغير مباشر هو أسرع من يتأثر بمثل هذة القرارات،وتوقع ان يشهد أداء البورصة المصرية اداءاً إيجابياً خلال الفترة القادمة، خاصة أن الكثير من الأسهم وصل لأدني مستويات سعرية، وتعد فرصة جيدة للإستثمار وتكوين مراكز شرائية في هذة المناطق، وعودة الصعود والاداء الايجابي بشكل عام ، واستهداف مستوي 14200 خلال الأسبوع القادم.