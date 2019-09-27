بعد أسبوعين من إطلاق آيفون 11.. شائعات تكشف عن تصميم هاتف آبل المقبل





نشر موقع الشائعات المعروف المختص بأخبار أبل "ماك رومرز"، نقلًا عن " مينغ تشي كو" محلل أبل الموثوق، بعض التكهنات المتعلقة بجهاز آيفون القادم، وذلك بعد أسبوعين فقط من إطلاق آيفون 11.





وقال " مينغ تشي كو" أن تصميم جهاز آيفون العام المقبل، سيكون له تصميم مختلف تماما عن الطرز الحالية، و من المحتمل أن يكون شبية بجهاز "آيفون 4" بإطاره المعدني البراق، بحسب ما ذكر موقع "ماشابل" الإخباري.





ويحتوي التصميم الحالي من أجهزة آيفون الحديثة أيضا على إطار معدني، غير أنه مستدير أو منحني، بينما يتسم إطار آيفون 4 بكونه مسطحا.





وإذا كانت هذه الشائعات أو المعلومات صحيحة، فهذا يعني أن جهاز "آيفون 2020" سيكون أكثر شبها بالجيل الحالي من أجهزة "آيباد برو"، التي تحتوي أيضا على إطار معدني مسطح.





الجدير بالذكر أن مينغ تشي كو يزعم أن الطبقة الزجاجية الموجودة في جهاز آيفون 2020، ستظل ذات حواف منحنية، تماما مثل آيفون 11.





وعلى الرغم من أن شاشته مقاس 3.5 بوصة ذات الحواف الضخمة تبدو قديمة وعفا عليها الزمن الآن، إلا إن "آيفون 4" كان أعجوبة التصميم في يومه وشكل انحرافا جذريا عن سابقه "آيفون 3 جي أس" (3GS) الذي كان له خلفيه بلاستيكية ذات حواف شبه دائرية.





أما جهاز آيفون 4 فكانت له طبقة زجاجية شبه متطابقة في الأمام والخلف، مع وجود إطار من الفولاذ المقاوم للصدأ بوظيفة إضافية تتمثل في كونه هوائي تقنيات الاتصال للهاتف.





وحسب مينغ تشي كو، فإن هاتف آيفون 2020 سيحظى بدعم تقنية الجيل الخامس.





وكان كو قال في وقت سابق إنه سيتم إطلاق سلسلة من هذا الطراز أو على وجه التحديد 3 طرز منه ذات شاشة "أوليد"، بما فيها المتقدم (برو) بشاشتين الأولى قياس 5.4 بوصة والثانية 6.7 بوصة، وخلفية آيفون 11 بشاشة قياس 6.1 بوصة.



