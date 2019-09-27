ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

تكثيف التحريات حول مشاجرة للباعة الجائلين في مصر القديمة

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 12:44 م
Advertisements
تكثيف التحريات حول مشاجرة للباعة الجائلين في مصر القديمة
أرشيفية
Advertisements
طباعة
داليا عادل
 
Advertisements
أمرت نيابة مصر القديمة الجزئية، بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين في مشاجرة نشبت بين الباعة الجائلين، بسبب أولوية افتراش الرصيف، أعلى كوبري عباس أدت إلى إصابة اثنين منهم بطلقات خرطوش للتحقيق معهما فيما هو منسوب إليهما من اتهامات، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ظروفها وملابستها.

وكما استعلمت النيابة العامة عن حالة المصابين تمهيدا للاستماع إلى أقوالهم حول الواقعة.

وكشفت تحقيقات النيابة عن تلقي العميد محمد عودة، مأمور قسم شرطة مصر القديمة، إشارة من مستشفى قصر العيني، مفادها، استقبال شخصين، يعملان في مجال بيع المشروبات الساخنة، مصابين، برش خرطوش، في أماكن متفرقة من الجسد، وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين عدد من الباعة الجائلين، أعلى كوبري عباس، بسبب أولوية افتراش الرصيف، وتطور الأمر وأخرج أحد البائعين، فرد خرطوش، صوبه تجاه المتواجدين، ما تسبب في إصابة الضحايا، ونم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتكثف مباحث القسم جهودها لضبط مرتكب الواقعة، وأخطر اللواء محمد منصور مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيقات.

وفى سياق آخر شهدت منطقة الزاوية الحمراء أيضا، وقوع مشاجرة دامية بأسلحة نارية وبيضاء بين تجار فاكهة وبائع بسبب الأسعار أدت إلى مقتل الأخير بطلق ناري أودى بحياته فى الحال.

وكشفت تحريات المباحث أن المتهمين هما 4 أشقاء ويعملون في مجال تجارة الفاكهة وأنهم قاما بالشجار مع المجني عليه بسبب الأسعار وتطورت المشاجرة إلى إطلاق النار فأدت إلى وفاته في الحال، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض عليهم وبمواجهتهم اعترفوا بالواقعة.
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: مصر القديمة مشاجرة باعة جائلين اخبار الحوادث
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الإسباني
فياريال
-
x
21:00
-
ريال بيتيس
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الشباب
-
x
17:25
-
الاتحاد
الوحدة
-
x
19:15
-
الفتح
الأهلي
-
x
19:15
-
النصر
الدوري المصري الممتاز
نادي مصر
-
x
تأجلت
-
أسوان
دوري أبطال إفريقيا
صن داونز
-
x
19:00
-
كوتي دي أور
الترجي التونسي
-
x
20:00
-
اليكت سبورت

DMCA.com Protection Status