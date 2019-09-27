190.4 مليون جنيه إجمالي مبيعات الأجانب بالبورصة هذا الأسبوع
الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 11:44 ص
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نيفين سمير
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إستحوذت تعاملات المصريين علي نسبة 64.3% من إجمالي التعاملات علي الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية خلال جلسات الأسبوع الماضي ، بينما أستحوذ الأجانب علي نسبة26.8% والعرب علي 8.8 وذلك بعد إستبعاد الصفقات.
وسجل الأجانب صافي بيع بقيمة 190.4 مليون جنيه هذا الأسبوع بينما سجل العرب صافي شراء بلغت قيمته نحو 169.2 مليون جنيه وذلك بعد إستبعاد الصفقات.
والجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 66.2% من قيمة التداول للاسهم المقيدة منذ أول العام ، بينما سجل الأجانب 24.7 وسجل العرب علي 9%.
وقد سجلت مبيعات الأجانب نحو 1.663.2 مليون مليون جنيه منذ بداية العام ،بينما سجل العرب صافي بيع بنحو 570.1 مليون جنيه وذلك علي الأسهم المقيدة بعد إستبعاد الصفقت منذ بداية العام.
وفي يوم الأحد الماضي والذي وصفه الخبراء بالأحد الدامي سجلت تعاملات الأجانب والعرب للشراء بقيمة 59.9 مليون جنيه 182.2علي التوالي ، بينما إتجهت تعاملات المصريين البيع بقيمة 242.2 مليون جنيه.
3 جلسات من التراجع خلال الأسبوع المنقضي
وشهدت البورصة يوم الأحد الماضي ، جلسة دامية مدفوعة بضغوطٍ بيعية من قِبل المستثمرين المصريين والعرب، بينما فضَّل الأجانب الشراء، ولجأت البورصة إلى إيقاف التعاملات نصف ساعة؛ لتجاوز نسب الهبوط المقررة. وسجلت أكبر خسائر سوقية يومية فى تاريخها بنحو 36 مليار جنيه عند702.3 مليار جنيه.
واختتمت السوق تعاملات جلسة يوم الاثنين الماضي على تراجع جماعي في المؤشرات، وسط ضغط بيعي للمستثمرين الأجانب، مقابل مشتريات لكل من المصريين والعرب، وفقَد رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة، خلال جلسة أمس، ما يعادل 8.2 مليار جنيه، بينما بلغت الخسائر المجمّعة خلال جلستي الأحد والاثنين حوالي 44 مليار جنيه تقريبًا.
واصلت مؤشرات البورصة المصرية تسجيل الخسائر خلال الجلسة الثالثة على التوالي، يوم الثلاثاء الماضي - جلسة منتصف الاسبوع وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة المصرية نحو 65.6 مليار جنيه منذ بداية الأسبوع مستقرا في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء عند مستوى 672.280 مليار جنيه.
البنك المركزي يخفض أسعار الفائدة
خفض البنك المركزي في اجتماعهـا اليـوم الخميس كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل الى 13.25٪ و14.25٪ و13.75٪على الترتيب.
كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل الي 13.75٪.
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