افتتاح معرض للمنتجات السيناوية بمدينة ٦ أكتوبر (صور)

اقيم معرض للمنتجات السيناوية تحت شعار مهرجان أهل مصر "معرض عظيمات سيناء للمنتجات السيناوية"، والمقام تحت رعاية جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، بالقرب من البوابة الرئيسية لنادي مدينة ٦ أكتوبر الرياضي.





وزار المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، معرض للمنتجات السيناوية تحت شعار مهرجان أهل مصر "معرض عظيمات سيناء للمنتجات السيناوية"، والمقام تحت رعاية جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، بالقرب من البوابة الرئيسية لنادي مدينة ٦ أكتوبر الرياضي، رافقه خلال زيارته المهندس خالد سرور، نائب رئيس الجهاز للتنمية والمشرف على القطاع الشرقي، وعدد من مسئولي جهاز المدينة ومجلس الأمناء، ولفيف من المهتمين بالعمل العام.





وأشار المهندس شريف الشربيني رئيس الجهاز ، إلى أن المعرض اشتمل على العديد من منتجات محافظة شمال سيناء ، ومنها زيت الزيتون والمرمرية والمخللات، وأعمال التطريز اليدوى والسجاد والكليم المصنوع من الصوف الطبيعي، وإكسسوارات خرز، بالإضافة إلى المنتجات الأخرى، مشيراً إلى أن جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر يعمل على دعم المبادرات الإيجابية والاجتماعية المقامة بالمدينة، تحقيقاً لمبدأ التكامل الاجتماعي والاقتصادي بالمدينة.





من جانبها أوضحت سلوى الهرش، المنسق العام للمعرض، أن المعرض عبارة عن مبادرة لدعم شهداء الوطن من الجيش والشرطة، وأنه سيتم التبرع بجزء من مبيعات كل عارضة لصندوق تحيا مصر، للشهداء من الجيش والشرطة.





جدير بالذكر أنه تم تنظيم احتفالية على خلفية المعرض بدأت بكلمة للمهندس شريف الشربيني، رئيس الجهاز، والذي أكد خلالها على تقديم الدعم الكامل للمبادرات الإيجابية بمدينة 6 أكتوبر ، وأشاد بالجهود المبذولة لتنظيم هذا العمل الناجح، ثم بدأ الحفل بتقديم عرض لفرقة "أكتوبر للفنون الشعبية"، وتم استعراض فقرات الحفل، وتوزيع شهادات تكريم للحضور .



