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حساب المواطن يوضح تأثير الدعم حال وجود عمالة لدى المستفيد

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 11:39 ص
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حساب المواطن يوضح تأثير الدعم حال وجود عمالة لدى المستفيد
حساب المواطن - صورة أرشيفية
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أوضح برنامج حساب المواطن تأثير مبلغ الدعم على مستفيد حال وجود عمالة له، حيث ورد لخدمة المستفيدين التابعة لحساب المواطن عبر "تويتر" استفسارًا من مستفيد قائلًا: "انا باستقدم سائق خاص هل يؤثر على الدعم او هل ينقص من الدعم".

ورد حساب المواطن على المستفيد عبر خدمة المستفيدين المتاحة لفحص شكاوي المواطنين من الساعة 8 صباحًا إلى الساعة 10 مساءًا: "اهلاً بك ،وجود العمالة لا يؤثر على اهليتك واستحقاقك ،حيث يصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية http://portal.ca.gov.sa ، نسعد بخدمتك".


حساب المواطن يوجه رسالة هامة للمستحقين بشأن التسجيل كفرد مستقل

يواصل حساب المواطن بالرد على استفسارات الأشقاء بالمملكة العربية السعودية، من خلال حساب "خدمة المستفيدين" عبر "تويتر"، حيث ورد سؤالًا لحساب المواطن من مستفيد، يقول: " لمن يرغب في التسجيل فيحساب المواطن بشكل مستقل عن أهله وعمره 24 فأكبر هل يسجل في حساب المواطن مباشرة؟ أو يجب حذف اسمه اولا من حساب الاب بعدها يقدم كمستقل ؟" ورد حساب المواطن قائلًأ... للمزيد من التفاصيل اضغط هنا

حساب المواطن يكشف حقيقة إلغاء الدعم نهاية العام

أكد برنامج حساب المواطن، عبر خدمة المستفدين على موقع "تويتر"، ردًا على استفسار أحد المواطنين بشأن إلغاء دعم البرنامج نهاية العام الجاري، أن الحساب... للمزيد من التفاصيل اضغط هنا

ماهو برنامج حساب المواطن؟

حساب المواطن، هو برنامج وطني أنشئ من قبل حكومة المملكة العربية السعودية لحماية الأسر من الأثر المباشر و غير المباشر والمتوقع من الإصلاحات الإقتصادية المختلفة... للمزيد من التفاصيل اضغط هنــــــــــا

 

طريقة التسجيل في حساب المواطن برقم الهوية

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شروط تسجيل الفرد المستقل في حساب المواطن

يُصرف الدعم في حساب المواطن حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم... للمزيد من التفاصيل اضغط  هنــــــــا


التفاصيل الكاملة حول حساب المواطن السعودي وموعد صرف الدعم وطريقة التسجيل وتقديم الشكاوى والمقترحات 
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