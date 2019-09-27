حساب المواطن يوضح تأثير الدعم حال وجود عمالة لدى المستفيد

أوضح برنامج حساب المواطن تأثير مبلغ الدعم على مستفيد حال وجود عمالة له، حيث ورد لخدمة المستفيدين التابعة لحساب المواطن عبر "تويتر" استفسارًا من مستفيد قائلًا: "انا باستقدم سائق خاص هل يؤثر على الدعم او هل ينقص من الدعم".





ورد حساب المواطن على المستفيد عبر خدمة المستفيدين المتاحة لفحص شكاوي المواطنين من الساعة 8 صباحًا إلى الساعة 10 مساءًا: "اهلاً بك ،وجود العمالة لا يؤثر على اهليتك واستحقاقك ،حيث يصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية http://portal.ca.gov.sa ، نسعد بخدمتك".



