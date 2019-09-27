"العصار" يستقبل سفير دولة بيلاروسيا بمناسبة انتهاء فترة عمله بمصر



وفي بداية اللقاء تم الترحيب بالسفير وتوجيه الشكر له على ما بذله من جهود لتعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين، وهو ما أسهم في تعزيز التعاون في المجالات المختلفة بين شركات الإنتاج الحربي والشركات البيلاروسية والتي اثمرت عن توقيع عقود وبروتوكولات تعاون مشترك لتصنيع (الشاحنات، محركات الديزل، الجرارات، اللوادر والمعدات الثقيلة، المعدات الزراعية، الصوامع) وكذا توسيع آفاق التعاون مع شركات بيلاروسية أخري من خلال تبادل الخبرات التكنولوجية والفنية مع شركات الإنتاج الحربي في مجالات جديدة منها (تصنيع سبائك الألومنيوم) إلى جانب التعاون في المجالات الدفاعية.





ومن جانبه أثنى سيرجي راتشكوف، سفير بيلاروسيا بالقاهرة، على مدى قوة ومتانة العلاقات الثنائية بين شركات الإنتاج الحربي والشركات البيلاروسية وأعرب عن ثقته في أن مسار هذه العلاقات سوف يستمر في التطور خلال فترة عمل السفير البيلاروسي الجديد مشيدًا بما تم تحقيقه على مدار السنوات الست الماضية والتي شهدت تطور ملحوظ في العلاقات الثنائية بين مصر وبيلاروسيا خاصة في ظل تبادل الزيارات بين الرئيسين المصري والبيلاروسي وكان آخرها زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لدولة بيلاروسيا في يونيو الماضي والتي تؤكد علي العلاقات المتميزة التي تربط بين القيادة السياسية في البلدين.

استقبل الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، السفير سيرجى راتشكوف سفير بيلاروسيا بالقاهرة والوفد المرافق له بمناسبة انتهاء فترة عملة كسفير معتمد لدولة بيلا روسيا لدي جمهورية مصر العربية والتي شهدت رحلة عمل مثمرة علي مختلف الاتجاهات وذلك بديوان عام الوزارة.