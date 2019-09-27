خبير: "السيسي حقق طفرة اقتصادية غير مسبوقة" (فيديو)
الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 11:45 ص
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قال اللواء مصطفى هدهود، مساعد مدير المخابرات الحربية سابقا، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي حقق نجاحا غير مسبوق على المستوى الاقتصادي، بعد الانهيار التي تعرضت لها الدولة بعد ٢٠١١.
وأضاف مساعد مدير المخابرات الحربية سابقا، خلال حوار لبرنامج "أمرك يهمنا" من تقديم الإعلامي أحمد حمزة وسمر شبانة، أن الرئيس السيسي أنقذ الاقتصاد المصري بعد الانهيار الذي حدث عام ٢٠١١، مضيفا أن"السيسي بفضل حكمته وإدارته الحكيمة استطاع تحقيق طفرة اقتصادية غير مسبوقة في جميع المجالات الاقتصادية".
أما عن جهود الرئيس السيسي، فقد أوضح هدهود، أن الرئيس نجح في إعادة بناء مصر من جديد، بعد انهيار الاقتصاد والبورصة وانخفاض مستوى النمو، وانقطاع الكهرباء المستمر بالـ٧ ساعات يوميا".
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