خبير أمني يكشف فوائد محطة الضبعة على الاقتصاد المصري (فيديو)

قال اللواء مصطفى هدهود مساعد مدير المخابرات الحربية سابقا، إن الهدف الرئيسي للدولة هو تنويع مصادر الطاقة، لافتا إلى أن مصر كان لديها ٢٥ ألف ميجا وات وصلت إلى ٣٣ ألف في عام ٢٠١٦ بإصرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء.





وأضاف هدهود، خلال برنامج "أمرك يهمنا" عبر فضائية "الحدث" تقديم الإعلامي أحمد حمزة وسمر شبانة، أن كافة محطات توليد الكهرباء القديمة تعمل حاليا بشكل جيد، قائلا: "الغاز بقى موجود عندنا بعد ما كنا بنستورده ونتمنى أن يحدث استقرار في الأسعار بحلول عام ٢٠٢٠".



